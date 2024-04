Niespodzianka w Rykach i porażka lidera. Wyniki 20. kolejki lubelskiej klasy okręgowej

Przed pierwszym gwizdkiem meczu w Rykach ekipa z Niedrzwicy Dużej zamykała ligową stawkę dlatego za zdecydowanego faworyta do zwycięstwa należało uznać gospodarzy. Tymczasem przyjezdnych na prowadzenie w 38 minucie wyprowadził Collins Mogaka. A, że do końca meczu wynik się już nie zmienił to w Rykach doszło do sensacji.

Bardzo długo na podział punktów zanosiło się w Stróży, gdzie tamtejszy LKS podejmował Sokoła Konopnica. Jednak w końcówce gospodarze aż trzy razy trafili do siatki ekipy z Konopnicy. W 86 minucie gola na 1:0 zdobył Szymon Nowak, a później do sitaki trafili jeszcze Oskar Dzida i Dawid Kowalik. Równie cenną wygraną na swoim boisku wywalczyła Tarasola Cisy Nałęczów, która pokonała zajmujący pierwsze miejsce w stawce Sygnał Lublin 3:1, a dubletem w tym spotkaniu popisał się Mikołaj Rodzik.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

MKS Ryki – Orion Niedrzwica Duża 0:1 (Mogaka 38) * LKS Stróża – Sokół Konopnica 3:0 (Nowak 86, Dzida 90, Kowalik 90+3) * Cisy Nałęczów – Sygnał Lublin 3:1 (Rodzik 42, 71, Paprocki 86 – Piwowarski 90) * Trawena Trawniki – Unia Bełżyce 0:1 (Patryk Nieradka 80) * Polesie Kock – Wisła II Puławy 3:1 (Lato 15, Zdunek 17, Adamczuk 74 – Kosior 45) * Avia II Świdnik – Tur Milejów 3:0 (Lenard 71, 74, Woźniak 81) * Czarni 1947 Dęblin – Stal II Kraśnik 3:0 (Świątek, Cienkowski, Komosa) * POM Iskra Piotrowice – Hetman Gołąb 3:0 (Szabłowski, Mietlicki, Adamczyk).

20-21 kwietnia: Avia II – Ryki * Tur – Polesie * Wisła II – Trawena * Unia – Cisy * Sygnał – Stróża * Sokół – Czarni * Stal II – POM * Hetman – Orion.