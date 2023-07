O co w nowym sezonie zagra MKS Unia Bełżyce? Na razie pierwsza piątka

Unia z Chemperkiem za sterami zakończyła poprzedni sezon na siódmym miejscu. Można powiedzieć, że klub osiągnął w ten sposób pewną stabilizację, bo dwa kolejne sezony kończył właśnie na tej pozycji. Patrząc jednak na liczbę zdobytych punktów, to trzeba zauważyć, że Unia poczyniła spory postęp, bo uzbierała dziewięć „oczek” więcej niż rok wcześniej. Nic więc dziwnego, że w Bełżycach powoli zaczyna się myśleć o wykonaniu kolejnego kroku.

A tym byłby awans do IV ligi. Piłka nożna na tym poziomie była obecna w Bełżycach ostatnio 11 lat temu, kiedy w IV lidze grała Unia spod znaku BKS. W 2012 roku ten klub jednak wycofał się z rozgrywek. – Wypada powiedzieć, że gramy o coś więcej niż w poprzednim sezonie. Jestem daleki od mówienia o awansie. Na razie skupiamy się na walce o pierwszą piątkę. Myślę, że konkretne cele zostaną zdefiniowane po kilku początkowych kolejkach – mówi Radosław Stec, opiekun Unii.

Jego podopieczni nie mają zbyt korzystnego terminarza. Liga zacznie się 15 sierpnia, a Unia w pierwszej kolejce podejmie rezerwy Wisły Puławy, a w trzeciej zagra na własnym stadionie z drugą drużyną Avii Świdnik. – Możemy mówić o pechu, bo pierwsza drużyna Wisły w tym terminie nie ma wyznaczonego spotkania. Możemy spodziewać się więc, że rezerwy zostaną wzmocnione graczami z II ligi. Nie ma sensu jednak narzekać, kiedyś trzeba było zagrać z tym przeciwnikiem – mówi Stec.

Jego podopieczni mają już za sobą pierwsze treningi. Na polu personalnym w Unii również widać stabilizację, bo nikt nie zgłosił chęci odejścia z klubu. Nie oznacza to, że nie było chętnych na piłkarzy z Bełżyc. O kilku z nich zabiegał chociażby Opolanin Opole Lubelskie. – Co do wzmocnień, to nie podam konkretnych nazwisk. Celujemy w sprowadzenie bramkarza i napastnika – mówi szkoleniowiec.

Piłkarze Unii pierwszy sparing rozegrają już w sobotę, kiedy zmierzą się z rezerwami Stali Kraśnik. Później czekają ich jeszcze mecze Tarasolą Cisy Nałęczów oraz Perłą Borzechów. Pierwsze oficjalne spotkanie zostanie natomiast rozegrane 6 sierpnia, kiedy w I rundzie Pucharu Polski na szczeblu LZPN Unia zagra na wyjeździe z Perłą Mełgiew. Jeżeli przejdzie tego rywala, to tydzień później zmierzy się z lepszym z pary LKS Brzeźnica-Książęca – Perła Rudnik.