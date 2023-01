Orion Niedrzwica założył Klub Seniora

Gminny Klub Sportowy Orion Niedrzwica na sportowej mapie województwa lubelskiego istnieje już blisko 60 lat. Ten klub został założony w 1964 r. i od tego momentu zawsze stanowi liczącą się siłę w województwie lubelskim. Jeszcze niedawno był to stały uczestnik rozgrywek na poziomie IV ligi. W sezonie 2014/2015 dotknęła go jednak degradacja do lubelskiej klasy okręgowej, w której występuje do dzisiaj.

Przez te blisko 60 lat Orion wychował wielu piłkarzy, którzy zasilili kluby z całego regionu. W 2023 r. ci zawodnicy wreszcie będą mieli miejsce do spotkań, bo swoją działalność rozpoczął Klub Seniora Orionu Niedrzwica. Pomysłodawcą jego założenia jest Marek Koszałka, trener grup młodzieżowych Orionu Niedrzwica. – Wcześniej mieszkałem przez wiele lat w Lublinie. Byłem tam członkiem Klubu Seniora przy Lubelskim Związku Piłki Nożnej. To wspaniała inicjatywa, która bardzo pomaga byłym piłkarzom pozostać przy sporcie. Kilka miesięcy temu przeprowadziłem się do Niedrzwicy, gdzie widoczna jest potrzeba integracji byłych piłkarzy Orionu. Bardzo cieszę się, że teraz będzie to możliwe – mówi Marek Koszałka, który jest również prezesem klubu. Honorowymi prezesami zostali Zbigniew Figiel, Marian Masiak, Edward Pietras i Sławomir Zygo. – Naszymi celami są integracja w gronie byłych zawodników trenerów czy działaczy Orionu, ale również zainteresowanie się byłymi piłkarzami klubu. Chcemy również organizować spotkania z byłymi reprezentantami Polski z naszego województwa czy trenerami – wyjaśnia Marek Koszałka.

Spotkania Klubu Seniora Orionu odbywać się będą w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godz. 17 w budynku GOKSiR w Niedrzwicy Dużej. Najbliższe jest zaplanowane już na dzisiaj. – Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i obecnych Orionowców do przybycia i włączenia się w działalność naszej inicjatywy – dodaje Marek Koszałka.