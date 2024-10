Polesie Kock wraca na zwycięską ścieżkę dzięki Arkadiuszowi Adamczukowi

Kiedy Arkadiusz Adamczuk zakończy karierę, to stadion Polesia Kock powinien otrzymać imię tego napastnika. Oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie wysyła 29-latka na emeryturę, ale w Kocku zawdzięczają mu naprawdę wiele. I nie chodzi tu tylko o obecny sezon, w którym zdobył już 23 bramki. Adamczuk od wielu lat jest głównym żądłem Polesia i regularnie strzela po kilkadziesiąt bramek w sezonie. Oczywiście, można zastanawiać się co on robi jeszcze w lubelskiej klasie okręgowej? – Na pewno poradziłby sobie w czwartej lidze, a przy regularnym treningu zapewne również w trzeciej. On ma jednak swoje priorytety w życiu, swoją pracę zawodową i nie chce rezygnować z tego co już osiągnął – mówi Fabian Cioch, trener Polesia.

W sobotę w Gołębiu dał kolejny w tym sezonie koncert kompletując hat-tricka. W pierwszej połowie dwa razy urwał się obrońcom Hetmana, którzy przy okazji nie byli najlepiej ustawieni. Gola na 3:1 strzelił w momencie, kiedy nikt nie spodziewał się, że odda uderzenie. On jednak idealnie przyłożył lewą nogę i przelobował bramkarza. – Wiedzieliśmy o nim bardzo dużo i wydawało się, że wiemy jak go powstrzymać. To jednak tylko teoria, bo to bardzo inteligentny zawodnik. Przy okazji ma ujmującą osobowość. Ta jego skromność i elegancja w boiskowych ruchach świadczą o jego wysokiej klasie. Bez wątpienia przerasta tę ligę – chwali rywala Dawid Paczka, opiekun Hetmana.

Być może Adamczuk jednak zasmakuje ponownie gry w wyższej lidze i nie będzie musiał ruszać się z Kocka. Polesie po wygranej w Gołębiu znowu jest w czubie tabeli i realnie może myśleć o walce o awans do IV ligi. Przypomnijmy, że zwycięzca rozgrywek uzyska bezpośredni bilet na wyższy poziom, wicemistrz walczyć o niego będzie w dwustopniowych barażach. – Punktujemy w sposób nieregularny. Niedawno przecież straciliśmy 6 punktów w meczach z LKS Kamionka oraz Wisłą Annopol. Gdybyśmy nie potknęli się w tych spotkaniach, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Z takim podejściem nie można na razie mówić o awansie. Dograjmy jeszcze te trzy kolejki, a później będziemy musieli porozmawiać. Nie ukrywam, że uważam, że każdy z zawodników może dać z siebie jeszcze więcej – powiedział Fabian Cioch.

Hetman Gołąb – Polesie Kock 2:3 (0:2)

Bramki: Dębowski (60), Zachaj (84) – Adamczuk (9, 36, 82).

Hetman: Ogórek – Kusal, Rasiński, Dębowski, Nowak (65 Osiak), Szcześniak (75 Kursa), Ćwik, Łucjanek (83 Zachaj), Szymanek (75 Miazga), Kłys, Olszak.

Polesie: Kuźma – Sowiński (86 Osik), Niedziela, Gębal, Białek, Gliniak, Pikul, Sokół (75 Sowa), Duda, Zdunek (70 Czechowski), Adamczuk.

Żółte kartki: Paczka, Szczypa (obaj na ławce), Olszak, Osiak, Rasiński, Kłys, Szcześniak. Sędziował: Ląd. Widzów: 250.