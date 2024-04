Remis Polesia Kock z rezerwami Avii. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Kibice w Kocku obejrzeli bardzo dobry mecz, w którym nie brakowało emocji oraz spektakularnych bramek. Mogą tylko żałować, że to widowisko zakończyło się podziałem punktów. Inna sprawa, że ten wynik jest sprawiedliwy, bo obie strony miały swoje okazje, aby rozstrzygnąć zawody na swoją korzyść.

Rywalizacja w Kocku znakomicie zaczęła się dla gospodarzy. Ostatnio już pewną regułą staje się fakt, że poczynania ofensywne Polesia sprowadzają się do goli Arkadiusza Adamczuka. Klubowa legenda w sobotnie popołudnie dwukrotnie ukąsiła młodych piłkarzy świdnickiej Avii. Pierwszy raz miał miejsce w 4 min, kiedy Dawid Pikul szybko wykonał rzut wolny wrzucając piłkę za środkowych obrońców Avii. Widać to zagranie było przećwiczone na treningach, bo Adamczuk nabiegł idealnie na piłkę i strzałem lewą nogą dał prowadzenie swojej ekipie. 5 min później były gracz Stali Kraśnik czy Lewartu Lubartów zdobył swoją drugą bramkę. Tym razem jednak asystował mu Tymoteusz Lato, który najpierw przechwycił piłkę w środku pola, a później popisał się indywidualną akcją oraz piękną asystą.

Adamczuk przed przerwą mógł nawet skompletować klasycznego hat-tricka, ale nie zdołał pokonać Piotra Wolskiego. Co ciekawe, w pierwszej połowie częściej przy piłce byli goście. To oni próbowali konstruować złożone akcje, co jednak jest ich charakterystycznym elementem. Mateusz Książek bardzo słusznie stara się rozwijać swoich piłkarzy pod każdym kątem, co zresztą przecież powinno być celem zespołów rezerw. W 32 min wielkimi umiejętnościami błysnął Grzegorz Czupryn, który przejął piłkę na połowie przeciwnika i huknął nie do obrony. Piłka, po odbiciu się od słupka, zatrzepotała w samym okienku bramki Polesia.

Na kolejnego gola kibice w Kocku musieli czekać aż do 80 min. Nie oznacza to jednak, że było nudno, bo były słupki, poprzeczki czy efektowne parady bramkarskie. W końcu, w 80 min krótko rozegrany rzut rożny zakończył się skutecznym uderzeniem Ireneusza Dmitruka. Niewiele brakowało, aby tego dnia padł jeszcze jeden gol. Piłkę meczową w 89 min miał Adamczuk, ale z 4 m uderzył głową tak słabo, że piłka wpadła wprost w koszyczek Wolskiego. – Mamy olbrzymie problemy z kontuzjami. W tym spotkaniu nie mogłem skorzystać z 7 zawodników. Gdybym dysponował pełnym składem, to myślę, że o kolejne zwycięstwa byłoby nam zdecydowanie łatwiej – mówi Fabian Ciok. Słowa opiekuna Polesia nie są tylko wymówką. Rzeczywiście, w meczu z rezerwami Avii w pole musiał nawet posłać nominalnego bramkarza. Bartłomiej Mitura przez 8 min swojego pobytu na murawie nie dokonał cudów, ale ten przypadek pokazał, że w kontekście przyszłego sezonu kadra drużyny powinna być nieco szersza.

Polesie Kock – Avia II Świdnik 2:2 (2:1)

Bramki: Adamczuk (4, 9) – Czupryn (32), Dmitruk (80).

Polesie: Kuźma – Zdunek, Niedziela, M. Białek, K. Białek, Gliniak (15 Sowa), Lato (78 Sowiński), Ciechański (82 Mitura), Pikul, Czechowski, Adamczuk.

Avia II: Wolski - Żmuda, Drozd, Dmitruk, Tchórzewski (66 Janczak), Kowalski, Klimczak (46 Bzowski), Kobiałka, Franczak (46 Woźniak), Czupryn (66 Bezkorovainyi), Lenard.

Żółta kartka: Dmitruk. Sędziował: Drzewiecki. Widzów: 100.

Trafienie za trzy punkty

Lubelska klasa okręgowa Jeden gol zadecydował, że Sokół Konopnica powstrzymał imponujący formą POM Iskra Piotrowice

Wyniki: Tarasola Cisy Nałęczów – Wisła II Grupa Azoty Puławy 2:1 (Kędra 32, Próchniak 74 – Milde 36) * Polesie Kock – Avia II Świdnik 2:2 (Adamczuk 4, 9 – Czupryn 32, Dmitruk 80) * POM Iskra Piotrowice – Sokół Konopnica 0:1 (J. Wójcik 32) * MKS Czarni 1947 Dęblin – Sygnał Lublin 0:2 (Jawoszek 36 samobójcza, Piwowarski 90+3) * LKS Stróża – Unia Bełżyce 3:0 (Chomczyk 43, Wędrocha 45, Kuciński 57) * Trawena Trawniki – Tur Milejów 0:0 * MKS Ruch Ryki – Hetman Gołąb 1:2 (Błażej Woźniak 5 – Szczęśniak 50, Skrzypiec 60). Mecz Orion Niedrzwica – Stal II Kraśnik nie odbył się, ponieważ goście nie dojechali na spotkanie

