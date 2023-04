Sokół Konopnica – KS Góra Puławska 3:1, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

W sobotni poranek na boisku w Radawcu spotkały się dwie ekipy, których podstawowym celem jest utrzymanie. Ten cel starają się zrealizować oczywiście zarówno gracze Sokoła, jak i KS Góra Puławska, ale skutecznie wychodzi to tylko tym pierwszym. Piłkarze z Konopnicy wiosną wywalczyli już siedem „oczek” i obecnie są już na 10 pozycji w ligowej tabeli. KS Góra Puławska w tej rundzie zdobył tylko punkt, więc przedostatnia pozycja nie powinna nikogo dziwić

Tomasza Prasnala, opiekuna gospodarzy, po sobotnim spotkaniu mogą martwić jedynie urazy Jakuba Leszczyńskiego oraz Łukasza Styżeja. Pierwszy opuścił boisko Leszczyński, który już po kwadransie został zmieniony przez Grzegorza Cabana. U byłego gracza GKS Niemce podejrzewa się nawet zerwanie więzadeł krzyżowych, co oznaczałoby dla skutecznego napastnika koniec sezonu. Styżej na ławce rezerwowych usiadł kwadrans później, kiedy skręcił staw skokowy.

Na szczęście dla Prasnala ma on w składzie Jarosława Wójcika. Doświadczony gracz w 30 minucie wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Chwilę później Sokół je utracił, a szczęśliwym strzelcem okazał się Karol Korczak. W jednej z następnych akcji przyjezdni powinni zdobyć drugiego gola, ale piłka po uderzeniu z rzutu wolnego Pavlo Semeniuka odbiła się od słupka, przetoczyła po linii bramkowej i wyszła w pole. – Gdyby boisko było równe, to może futbolówka wpadłaby do bramki – wzdychał po meczu Michał Walendziak, opiekun KS Góra Puławska.

W drugiej połowie cieszyli się już tylko miejscowi. W 65 min na prowadzenie wyprowadził Sokoła Jarosław Wójcik, a w 90 min ustalił wynik Grzegorz Caban. – To był szarpany mecz. Gra była bardzo otwarta i obie strony miały swoje sytuacje. Góra Puławska grała na pewno lepiej, niż wskazuje na to jej miejsce w tabeli – komplementował przeciwników trener Prasnal.

Sokół Konopnica – KS Góra Puławska 3:1 (1:1)

Bramki: J. Wójcik (30, 65), Caban (90) - Korczak (35)

Sokół: K. Styżej – Wąsik, Sowiński, Ł. Styżej (30 Szczawiński), P. Wójcik, Bednarski, Młynarczyk (62 Sądej), J. Wójcik, Obara, Persona, Leszczyńśki (15 Caban)

Góra Puławska: Świderski – Gębala (85 Piotrowski), Łukaszuk, Kostecki, Szymański (76 Sosik), Trochym (67 Próchniak), Taradyś (75 Moniuszko), Semeniuk, Pionka (85 Czapla), Kułagowski (75 Chojnacki), Korczak (67 Czekaj).

Żółta kartka: Korczak. Sędziował: Chmielik. Widzów:100.

Kierunek IV liga

Janowianka Janów Lubelski rozgromiła Stok Zakrzówek w obecności około pół tysiąca widzów. W ten sposób podopieczni Ireneusza Zarczuka umocnili się na drugim miejscu w ligowej tabeli

Wyniki: Sygnał Lublin – Wisła Grupa Azoty II Puławy 3:1 (Panek 2, 75, Gąsior 42 – Wlaźlik 54) * Sokół Konopnica – KS Góra Puławska 3:1 (J. Wójcik 30, 65, Caban 90 – Korczak 65) * Unia Bełżyce – Polesie Kock 3:2 (Wójtowicz 5, Kowalewski 40, Tatara 60 – K. Białek 70, Kobiałka 75 z karnego) * Janowianka Janów Lubelski – Stok Zakrzówek 7:1 (Eze 4, Perin 8, Dajos 12, Widz 45, 55, Mulawa 87, Siudy 90) * Błękit Cyców – KS Cisowianka Drzewce 0:5 (Kalita 40, 41, 90, Łakomy 70) * Orion Niedrzwica – LKS Stróża 3:1 (Strug 39, Ł. Sobiech 53, Parczewski 81 – D. Szczuka 15) * Tur Milejów – Tarasola Cisy Nałęczów 0:0 * MKS Ruch Ryki – Avia II Świdnik 2:2 (Kryczka 7, Nastalski 45 – Lenard 18, 65).