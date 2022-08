Sokół Konopnica – LKS Stróża 4:0. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Ukraiński szkoleniowiec już przed sezonem sygnalizował, że w Stróży nie dzieje się najlepiej. Wprawdzie zdecydował się objąć posadę trenera po odejściu Pawła Milewskiego, to jednak zastana rzeczywistość mocno go zaskoczyła. Z klubu odchodzili najważniejsi piłkarze, a hurtowych transferów do drużyny raczej nie było. Zamiast tego były pojedyncze ruchy oraz uzupełnianie kadry zawodnikami z rezerw.

Efekt można było zobaczyć w sobotę w Radawcu, gdzie swoje mecze rozgrywa Sokół Konopnica. LKS Stróża na to spotkanie przywiózł zaledwie 12 zawodników, w tym dwóch bramkarzy. Obaj zresztą z konieczności pojawili się na murawie w pierwszej jedenastce. – Dwóch ważnych zawodników wyjechało na wesele, dwóch następnych było kontuzjowanych. To jest liga amatorska, więc nie mogę mieć do nich pretensji. Jednak przed sezonem sygnalizowałem, że musimy dysponować szerszą kadrą. Gra samą młodzieżą w tej lidze nie przejdzie i skończy się spadkiem do A klasy – grzmi Anatolij Ławryszyn.

Być może Ukrainiec w tym tygodniu doczeka się jednak transferów, bo do klubu mogą dołączyć dwaj jego rodacy. Stróża rozgląda się też za młodymi zawodnikami z regionu, których można byłoby wypożyczyć na ten sezon. Nie oznacza to jednak, że kadra na zaplanowany na niedzielę mecze z Orionem Niedrzwica będzie dużo szersza, bo z gry wypadł Mateusz Piekarz, który nabawił się kontuzji stawu skokowego.

O przebiegu sobotniego spotkania ciężko cokolwiek napisać, bo mecz przebiegał pod absolutne dyktando gospodarzy. Sokół już po kilkudziesięciu sekundach mógł otworzyć wynik, ale dobrą okazję zmarnował Michał Młynarczyk. Były gracz Frassati Fajsławice zrehabilitował się w 10 min, kiedy zamienił na gola dobre podanie Tomasza Kisiela. W 17 min ten sam piłkarz podwyższył wynik spotkania. Tym razem jednak dogrywał mu Jarosław Wójcik. W ten sposób Młynarczyk powoli sprawia, że kibice Sokoła powoli zapominają o Mateuszu Wrzyszczu. Znakomity snajper Sokoła opuścił ten klub w lecie i teraz reprezentuje barwy IV-ligowej Stali Poniatowa.

Po zmianie stron podopieczni Tomasza Prasnala zdobyli kolejne dwie bramki. Najpierw do siatki trafił Marcin Kufrejski, który w sytuacji sam na sam minął Bartłomieja Saracena. Koncert Sokoła zakończył celnym strzałem z rzutu karnego Piotr Wójcik.

Gospodarze ewidentnie pokazali, że powoli zapominają już o fatalnym poprzednim sezonie w trakcie którego w oczy zajrzało im widmo spadku. Degradacji ostatecznie udało się uniknąć, a klub przeprowadził bardzo rozsądne transfery. Jednym z nich było pozyskanie Denysa Braslavetsa. 24-letni Ukrainiec, który ostatnio grał w GKS Niemce, rozegrał znakomite zawody i kapitalnie dyrygował grą Sokoła.

Piłkarze z Konopnicy mają szansę na podtrzymanie dobrej passy, bo w kolejnej serii gier zmierzą się na wyjeździe z mającym spore problemy KS Góra Puławska. Stróża natomiast gościć będzie u siebie Orion Niedrzwica. Wywalczenie jakiegokolwiek punktu przez piłkarzy Anatolija Ławryszyna w tym spotkaniu będzie olbrzymim sukcesem. Za taki należałoby uznać chociaż strzelenie gola, bo na razie zawodnikom ze Stróży jeszcze się to nie udało. W efekcie zamykają tabelę z siedmioma straconymi bramkami na koncie.

Sokół Konopnica – LKS Stróża 4:0 (2:0)

Bramki: Młynarczyk (10, 17), Kufrejski (60), P. Wójcik (86 z karnego)

Sokół: Mazur (58 Koleniec) – Wąsik, Sowiński, Szczawiński, Kisiel (65 D. Wójcik), Bednarski (65 Chikorowondo), P. Wójcik, Braslavets (75 Próchniak), Młynarczyk (54 Robaczyński), J. Wójcik (50 Obara), Kufrejski (75 Giemza).

Stróża: Saracen – F. Szczuka, Szpyra, Sochal, Piekarz (40 Darski), K. Kowalik, Bryczek, Wójcik, Wojtaszek, Wójtowicz, Pętlewski.

Żółte kartki: P. Wójcik – K. Kowalik. Sędziował: Słomka. Widzów: 150.

Rezerwy na minus

Swoje mecze przegrały drugie ekipy Wisły Puławy i Avii Świdnik

Wyniki: Sokół Konopnica – LKS Stróża 4:0 (Młynarczyk 10, 17, Kufrejski 60, P. Wójcik 86 z karnego) * Tur Milejów – KS Góra Puławska 2:0 (Rembiesa 51, 61) * Orion Niedrzwica – Wisła II Puławy 2:1 (Darmochwał 19, Hołoweńko 69 – Janiczek 90+1) * Unia Bełżyce – Avia II Świdnik 4:2 (Plewik 40, Kołodziejczyk 80 z karnego, Gałka 90, 90+3 – J. Wójcik 25, Wdowicz 45) * MKS Ruch Ryki – Tarasola Cisy Nałęczów 2:1 (Rafeld 30, Głodek 87 – Piskor 65 z karnego) * Błękit Cyców – Stok Zakrzówek 1:1 (Adamczuk 40 – Zdybel 30) * Janowianka Janów Lubelski – Polesie Kock (T. Sadowski 52, Widz 74, Siudy 75 - Rukasz 85, Niedziela 90+4) * MKS Sygnał Lublin – KS Cisowianka Drzewce 1:5.