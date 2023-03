Sokół Konopnica – Wisła Grupa Azoty II Puławy 1:1. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej [zdjęcia]

Najważniejszym wzmocnieniem Sokoła jest dołączenia do klubu Kamila Styżeja. Ten 38-letni golkiper ostatnio występował w Głusku, ale wcześniej grał na dużo poważniejszym poziomie. Wystarczy wspomnieć, że nieco ponad 10 lat temu bronił bramki II-ligowego Motoru Lublin. To był szczyt kariery tego utalentowanego golkipera, który w swoim CV ma też grę m.in. w Stali Poniatowa, Avii Świdnik czy Lubliniance. Kamil Styżej ma wnieść spokój do gry, ale również do szatni Sokoła, a pomóc ma mu w tym jego brat Łukasz, który ostatnio też występował w Głusku. Przeszłość w tej ekipie ma również Maciej Sądej, inny z piłkarzy, którzy zasilili Sokół w przerwie zimowej. Gwiazdą „okręgówki” może zostać Jakub Leszczyński, który ostano występował w GKS Niemce. Co ciekawe, w tym A-klasowym obronie grał w defensywie, a u Tomasza Prasnala ma biegać w linii napadu.

Do tej wyliczanki trzeba jednak też dodać piłkarzy, którzy w zimie opuścili Konopnicę. Najpoważniejszym ubytkiem jest Paweł Osoba. To jedna z ikon Sokoła, która jednak musiała zawiesić swoją karierę z powody kontuzji. Inni gracze, których wiosną już nie zobaczymy w Sokole to Maciej Zielonka, Mateusz Frydyk, Nikolas Robaczyński czy Dima Kobzeu. Należy jednak zaznaczyć, że żaden z nich jesienią nie należał do kluczowych graczy ekipy z Konopnicy.

Ta odmieniona wersja Sokoła w pierwszym wiosennym występie spisała się całkiem nieźle. Rywalem były rezerwy Wisły Grupa Azoty Puławy, które w zimie doznały osłabień. Przede wszystkim w składzie na mecz w Konopnicy nie było Kacpra Szymanka, który jesienią 16 razy trafiał dla rezerw Wisły. Młody napastnik jednak nazbierał sporo żółtych kartek i regulaminowa pauza wypadła właśnie na otwarcie rundy wiosennej. W Wiśle zabrakło również Michała Rucińskiego. Druga strzelba puławian zmieniła barwy i teraz będzie zdobywać gole dla KS Cisowianka Drzewce.

Skład Wisły złożony był więc praktycznie wyłącznie z młodzieży, która do tej pory rywalizowała albo w „okręgówce”, albo w rozgrywkach juniorskich. Wyjątkiem był Oskar Przywara, który miał już okazję w tym sezonie w miarę regularnie występować w II lidze. Miało to miejsce w rundzie jesiennej, kiedy aż 8 razy wychodził w podstawie pierwszej drużyny Wisły.

Samo spotkanie nie obfitowało w wiele pięknych akcji, a nieliczna grupa kibiców na gole musiała czekać do drugiej połowy. Najpierw, w 66 min do siatki trafił Mateusz Bednarski, który wykończył składną akcję całego zespołu. Nie minęło jednak 60 sek., a w tej rywalizacji znowu był remis. Szybkie przejście z fazy obrony do ataku zakończyło się trafieniem Bartłomieja Wolskiego. – Szanujemy ten punkt, bo został wywalczony w starciu z silnym przeciwnikiem. W rundzie wiosennej zamierzamy ogrywać młodzież. Możemy to robić, bo przecież zajmujemy wysoką pozycję w lidze i nie grozi nam spadek. O awans też będzie trudno, bo strata do czołowej dwójki jest dość wyraźna. Gra w IV lidze wiązałaby się tez z większymi nakładami finansowymi, Myślę, że w obecnej sytuacji „okręgówka” to optimum dla naszych piłkarzy. W tej lidze też jest wielu dobrych i doświadczonych piłkarzy, od których nasza młodzież również może sporo się nauczyć – mówi Mariusz Abramczyk, drugi trener rezerw Wisły.

Sokół Konopnica – Wisła Grupa Azoty II Puławy 1:1 (0:0)

Bramki: Bednarski (66) – Wolski (67)

Sokół: K. Styżej – Wąsik, Ł. Styżej, Sowiński, Braslavets, Bednarski, J. Wójcik, Obara, Persona (73 Szczawiński), Młynarczyk (68 Sądej), Leszczyński

Wisła: Rudz – Knap, Czapla, Banaszek (10 Cholewa), Gałązka, Wolski, Hawryło, Janiczek, Corbo (60 Lalak), Przywara, Wlaźnik.

Żółte kartki: Leszczyński – Czapla, Janiczek. Sędziował: Kachniarz. Widzów: 100.

Lublinianie pną się do góry

Lubelska klasa okręgowa Sygnał Lublin znakomicie rozpoczął rundę wiosenną. Podopieczni Przemysława Drabika pokonali na własnym stadionie Stok Zakrzówek aż 6:1

Wyniki: Orion Niedrzwica – KS Cisowianka Drzewce 0:8 (Szczotka 9, Lato 16, Ruciński 32, Cielebąk 37, 58, Dudkowski 41, 65, Kalita 73) * Sokół Konopnica – Wisła Grupa Azoty II Puławy 1:1 (Bednarski 66 – Wolski 67) * Tur Milejów – LKS Stróża 2:0 (Sowa 77, Gabrelski 85) * Unia Bełżyce – Janowianka Janów Lubelski 0:2 (T. Sadowski 30, Perin 70) * Błękit Cyców – Polesie Kock 1:1 (Gajus 36 z karnego - Kobiałka 41 z karnego) * Sygnał Lublin – Stok Zakrzówek 6:1 (Panek 20, Karaś 28, 60, Gąsior 40, Bubicz 47, Bielecki 78) * MKS Ruch Ryki – KS Góra Puławska 2:1 (Bułhak 60, 85 – Semeniuk 55) * Avia II Świdnik – Tarasola Cisy Nałęczów 5:0 (Wdowiak 28, Lenart 40, 50 z karnego, 65, Poleszak 85).