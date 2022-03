Sygnał Lublin – Wisła Annopol 5:3, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Anatolij Ławryszyn jest już trzecim szkoleniowcem Wisły Annopol w tym sezonie. Rozgrywki rozpoczął Kamil Miazga, ale on we wrześniu ubiegłego roku rozstał się z klubem. Jego miejsce zajął Piotr Piechniak. Były reprezentant Polski, który lwią część swojej piłkarskiej kariery spędził w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, nie odmienił stylu gry Wisły. W zimie natomiast z powodów osobistych postanowił rozstać się z klubem z Annopola.

Dla 48-letniego Ukraińca jest to powrót do Annopola, gdzie pracował już na początku poprzedniej dekady. Z miejscową Wisłą zajął nawet w 2013 r. 4 miejsce w lubelskiej klasie okręgowej. Później prowadził m.in. LKS Stróża czy Tęczę Kraśnik i w każdym z tych klubów potrafił wpoić zawodnikom grę w efektownym stylu. Ławryszyn to zresztą znana postać w polskiej piłce. Jako zawodnik reprezentował barwy m.in. Tłoków Gorzyce czy GKS Bełchatów. Z tym drugim klubem występował nawet w II lidze.

Ten bardzo ambitny szkoleniowiec ma za zadanie utrzymać Wisłę w „okręgówce”. Jest to misja bardzo trudna do realizacji, bo piłkarze z Annopola zimę spędzili w strefie spadkowej. W pierwszym meczu rundy wiosennej bardzo chcieli się z niej wydostać i po pierwszych minutach wydawało się, że może im się to udać. Goście dość niespodziewanie objęli prowadzenie po trafieniu Kamila Kaczanowskiego. Ten snajper był postrachem boisk w A klasie, w „okręgówce” nie potrafił się jednak do tej pory odnaleźć. W sobotę pokazał jednak swój wielki talent. Po jego trafieniu, a także golu Dawida Żyłki Wisła prowadziła 2:0.

Dla Sygnału to był mocny cios, ale nie zdołał położyć go na deski. Podopieczni Przemysława Drabika przystąpili do odrabiania strat, co udało im się jeszcze przed przerwą. Najpierw świetną asystą popisał się Konrad Mordziński, który minął trzech rywali i wystawił piłkę Janowi Boberowi. Chwilę później koncert rozpoczął Jarosław Mazur. W 40 min doprowadził do remisu wykorzystując znakomite zagranie Wiktora Rakowskiego.

Drugą połowę, tak jak pierwszą, lepiej rozpoczęli goście, którzy za sprawą Kaczanowskiego ponownie objęli prowadzenie. W składzie gospodarzy był jednak Mazur, który miał wyjątkowo dobry dzień. W 65 i 75 min pokonał Krzysztofa Ziętka, a dzieła zniszczenia dopełnił w doliczonym czasie gry Mordziński.

– To był dziwny mecz. Cały czas mieliśmy przewagę w pierwszej połowie, a początkowo bramki zdobywali tylko goście. Myślę, że jak na pierwszy mecz po tak długiej przerwie nasza gra nie wyglądała źle. Na pewno musimy pracować nad grą w defensywie, bo tracimy stanowczo za dużo bramek – mówi Przemysław Drabik, opiekun Sygnału.

Antidotum na problemy lublinian mogą być transfery. W zimie do drużyny dołączyli Kamil Lisiewicz z Powiślaka Końskowola i Szymon Bielak z Lewartu Lubartów. Lada moment w składzie ma pojawić się również tajemniczy Nigeryjczyk. Jest środkowym obrońcą, który ostatnio studiował w Charkowie. Sytuacja w Ukrainie zmusiła go do wyjazdu z tego miasta i przenosiny do Lublina. Na treningach ponoć prezentuje się znakomicie, co jednak nie jest zaskoczeniem, bo miał okazję nawet trenować z piłkarzami Metalist Charków. – Sam się do nas zgłosił. Myślę, że to będzie naprawdę konkretne wzmocnienie – mówi Przemysław Drabik.

Sygnał Lublin – Wisła Annopol 5:3 (2:2)

Bramki: Bober (30), Mazur (40, 65, 75), Mordziński (90+1) – Kaczanowski (10, 58), Żyłka (23).

Sygnał: Furman – Piwowarski, Baran, Gąsior (46 Fiedeń), Rakowski (78 Lisiewicz), Jabłoński, Bober, Książek (60 Karwat), Mordziński, Karaś, Mazur (86 Paszczuk).

Wisła: K. Ziętek – Babiracki, Kontapka, Trębacz (30 Błaszkiewicz), Wójcik, Dębniewski (38 Mazurek), Rybak, Ufniarz, Kowal, Żyłka (46 Jabłoński), Kaczanowski..

Żółta kartka: Baran. Sędziował: Marciniak. Widzów: 200.

POZOSTAŁE WYNIKI

Piaskovia Piaski – Polesie Kock 2:1 (Bomba 2, K. Nowak 33 – S. Guz 30) * MKS Ruch Ryki – Garbarnia Kurów 0:0 * Sokół Konopnica – Wisła II Puławy 1:3 (Wrzyszcz 30 – Ednilson 4, Konc 41, Leszczyński 67) * Avia II Świdnik – Stal Poniatowa 1:3 (J. Wójcik 66 – Gąsiorowski 32, 88, Stalęga 90+3) * Unia Bełżyce – Janowianka Janów Lubelski 2:2 (Baran 12, Wójtowicz 35 – Sadowski 1, Perin 33) * Błękit Cyców – LKS Stróża 2:2 (Zieliński 2 z karnego, 90+6 – Wesołowski 12, Drozd 45).