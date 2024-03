Tarsola Cisy Nałęczów rozpoczęła rundę wiosenną w kapitalnym stylu

Michał Walendziak tworzy w Nałęczowie zespół, który ma olbrzymie szanse stać się rewelacją rundy wiosennej. Już jesienią jego podopieczni wyglądali bardzo dobrze i zimę spędzili w czubie tabeli. W zimie jednak jeszcze wzmocnił drużynę. Co najważniejsze, robił to z głową, bo drużynę zasilili przede wszystkim młodzi piłkarze. Takim jest chociażby Arkadiusz Pluta, który jeszcze w poprzednim sezonie ocierał się o kadrę pierwszoligowego Górnika Łęczna, a jesień spędził w IV-ligowym Gromie Kąkolewnica. Ciekawą postacią jest Bartosz Nowak, który wcześniej grał dla Powiślaka Końskowola czy rezerw Wisły Puławy. Sensacją może okazać się liczący zaledwie 18 lat Maciej Adamczuk z KS Ciecierzyn, który ze sobą z tego B-klasowego klubu zabrał również Kacpra Wala. I tylko wiekowo do tego zestawienia nie pasuje Mateusz Próchniak. 29-latek jest jednak dobrze znany Michałowi Walendziakowi, bo współpracował z nim w KS Góra Puławska. – Obawiałem się tego meczu. Wiadomo, pierwsze spotkanie w rundzie to zawsze spora niewiadoma. Dodatkowo, sprawę utrudniało grząskie boisko – mówił Michał Walendziak.

Obawy szkoleniowca Tarasoli okazały się zupełnie nieuzasadnione, bo jego podopieczni kompletnie zdominowali przeciwnika. Na pierwszego gola musieli jednak trochę poczekać. Zdobył go dopiero w 36 min Mikołaj Rodzik, któremu znakomicie piłkę dograł Marcin Paprocki. Kolejne bramki padały już po przerwie. W 49 min na 2:0 podwyższył Paprocki. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Adamczuk. I kiedy wydawało się, że wynik już tylko będzie rósł, wówczas gospodarze stracili przypadkową bramkę – w 69 min do siatki z rzutu karnego trafił Łukasz Sobiech. Ten gol dał nadzieję gościom, którzy poczuli, że mogą jeszcze coś ugrać w Nałęczowie. Te nadzieje trwały jeszcze kilka minut, aż w końcu ukrócił je Pavlo Semeniuk. Ukrainiec wykorzystał dobre dogranie Próchniaka. Obaj panowie znają się od wielu lat, bo grali ze sobą jeszcze w Górze Puławskiej. W samej końcówce swoją chwilę radości miał też Próchniak oraz Nowak, których trafienia ustaliły wynik meczu na 5:1. – Gdybyśmy wygrali wyżej, to też byłoby sprawiedliwie. Sytuacji mieliśmy mnóstwo, wykorzystaliśmy 5, więc jestem zadowolony – mówi Michał Walendziak.

W Orionie natomiast zadowolenia jest dużo mniej. Powodów do uśmiechu zresztą brakuje, bo podopieczni Zbigniewa Wójcika zamykają tabelę lubelskiej klasy okręgowej. Dla nich najważniejszy mecz w tej rundzie będzie miał miejsce już w sobotę, kiedy podejmą LKS Stróża. – To spotkanie może nas napędzić na kolejne mecze. Jeżeli przegramy, to już w drugiej kolejce możemy sobie poważnie skomplikować sytuację. Co do meczu w Nałęczowie, to Tarasola odniosła zasłużone zwycięstwo. Mogli nas dobić wcześniej, ale w meczu trzymał nas nasz bramkarz, Rafał Brzeziński. Paradoksalnie, rywale dobili nas w momencie, kiedy zaczęli grać prostszą, długą piłką – wyjaśnia Zbigniew Wójcik, opiekun Orionu.

Tarasola Cisy Nałęczów – Orion Niedrzwica 5:1 (1:0)

Bramki: Rodzik (36), Paprocki (49), Semeniuk (81), Próchniak (87), Nowak (90+1) – Ł. Sobiech (69 z karnego).

Tarasola: Komor - Kostecki, Plewiński, Kędra, Domański, Semeniuk (87 Świrydo), Koput (87 Derewicz), Rodzik (87 Frąg), Paprocki (78 Piskor), Adamczuk (65 Nowak), Pluta (65 Próchniak).

Orion: Brzeziński – Chrześcijanek (83 Yasherkan), Zdeb, Ł. Sobiech, Rogala, Szymuś (90 Saletnik), Żarnowski (90 Raczyński), Caboń (46 Kłyk), Wnuczek (46 Boguta), Dziwulski (87 Wróbel), Bielak (75 Strug).

Żółte kartki: Adamczuk, Kędra, Nowak, Próchniak – Chrześcijanek, Zdeb, Ł. Sobiech, Dziwulski. Sędziował: Sikora. Widzów: 100.

Wyniki: Tarasola Cisy Nałęczów – Orion Niedrzwica 5:1 (Rodzik 36, Paprocki 49, Semeniuk 81, Próchniak 87, Nowak 90+1 – Ł. Sobiech 69 z karnego) * Polesie Kock – Stal II Kraśnik 7:0 (Adamczuk 21, 30, 78, 83, 89, Pikul 53, Zdunek 63) * LKS Stróża – POM Iskra Piotrowice 1:2 (Rozmus 29 – Mietlicki 50, Wójcik 83) * Trawena Trawniki – Hetman Gołąb 3:2 (Radziewicz 54, Sternik 70, 82 – Szczęśniak 15, Kusal 28) * Avia II Świdnik – Sokół Konopnica 2:0 (Lenard 45, 65) * Tur Milejów – Sygnał Lublin 2:3 (Kostiuk 35, Białek 40 – Kuczyński 20, Sztejno 50, Karaś 88) * MKS Ruch Ryki – Czarni 1947 Dęblin 1:0 (Bułhak 65) * Wisła II Puławy – Unia Bełżyce 1:1.