Unia Bełżyce – Wisła Grupa Azoty II Puławy 2:0. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Patrząc na skład Wisły można było złapać się za głowę, bo zawodnicy zaplecza drugoligowca przyjechali w dwunastoosobowym zestawieniu. Wśród graczy, których do dyspozycji miał Jacek Magnuszewski było dwóch bramkarzy. Zresztą w trakcie meczu obaj pojawili się na murawie, tyle że Mikołaj Ogórek biegał po boisku przez ostatnie 10 min jako obrońca. – Mamy swoje problemy z kontuzjami. Poza tym pierwszy zespół był zaangażowany w drugoligową rywalizację w Olsztynie, a juniorzy też grali swoje zawody – mówi Mariusz Abramczyk, drugi trener rezerw Wisły.

Unia bardzo sprawnie rozstrzygnęła rywalizację na swoją korzyść i już do przerwy prowadziła 2:0. Stało się to dzięki trafieniom Bartłomieja Wójtowicza i Eryka Kołodziejczyka. Puławianie nie byli w stanie stworzyć sobie zbyt wielu dogodnych sytuacji do zdobycia gola i ograniczyli sie do powstrzymywania przeciwnika przed zdobyciem kolejnych bramek. Gospodarze zresztą też sprawiali wrażenie usatysfakcjonowanych wysokim prowadzeniem, które przybliża Unię do czołówki rozgrywek. – To był przyjemny mecz. Zależało nam na ogrywaniu naszej młodzieży. Rywale dysponowali juniorskim składem, więc na boisku nie brakowało pozytywnej energii. Za tydzień mamy derby z Orionem i skupiamy się na przygotowaniach do tego spotkaniach – powiedział Radosław Stec, opiekun Unii.

Unia Bełżyce – Wisła Grupa Azoty II Puławy 2:0 (2:0)

Bramki: Wójtowicz (27), Kołodziejczyk (35)

Unia: Drozda – D. Sieńko, B. Sieńko, S. Żyszkiewicz (46 Suski), Bartoszcze, Plewik, Kołodziejczyk, Szaniawski (46 D. Żyszkiewicz), Pomorski (80 Bednarski), Wójtowicz (60 Sułek), Gałka (46 Dados).

Wisła II: Pilaszek – Sulima (80 Ogórek), Knap, Wolski, Czapla, Hawryło, Janiczek, Lalak, Brykowski, Szymanek, Corbo

Żółte kartki: Szaniawski, Kołodziejczyk, Plewik, Gałka - Szymanek. Czerwona kartka: Szymanek (70 min za dwie żółte). Sędziował: W. Ryba. Widzów: 100.

Faworyci na remis

24 kolejka przyniosła niespodziewane remisy KS Cisowianka Drzewce oraz Janowianki Janów Lubelski. Punkty faworytom odebrały odpowiednio LKS Stróża oraz Avia II Świdnik

Wyniki: Sygnał Lublin – Tur Milejów 4:0 (Mordziński 42, Fiedeń 74, Sztejno 83, Piwowarski 90+2) * Unia Bełżyce – Wisła Grupa Azoty II Puławy 2:0 (Wójtowicz 27, Kołodziejczyk 35) * KS Cisowianka Drzewce – LKS Stróża 0:0 * Stok Zakrzówek – KS Góra Puławska 1:3 (Gałkowski 82 – Semeniuk 33, 77, Kułagowski 52) * Orion Niedrzwica – Sokół Konopnica 1:3 (E. Sobiech 75 – Kufrejski 36, 50, Persona 90+5) * Janowianka Janów Lubelski – Avia II Świdnik 1:1 (Tatara 90+4 samobójcza – Feret 87) * Błękit Cyców – MKS Ruch Ryki 1:3 (Mroczek 20 – Bułhak 10, 40, 60) * Polesie Kock – Tarasola Cisy Nałęczów 5:0 (Kobiałka 56 z karnego, 83, 90, Adamczuk 59, 74).