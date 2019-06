Wisła II – Mazowsze 6:3. Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Bohaterem spotkania był Damian Bernat. 18-letni napastnik zdobył w sobotę aż cztery bramki. Bernat to zawodnik, który powoli zaczyna pukać do kadry pierwszej drużyny. Miał zresztą okazję już w niej zadebiutować – zagrał 9 min w meczu kończącym poprzedni sezon, w którym Wisła przegrała 0:2 z Garbarnią Kraków. – To fajny chłopak, którego piłka szuka w polu karnym. Jest w tym drużynie jednak kilka innych osób, które w przyszłości też mają szansę grać gdzieś wyżej. Jednym z nich jest Michał Capała. On gra na pozycji defensywnego pomocnika. W „okręgówce” większość spotkań rozgrywał od pierwszej do ostatniej minuty i radził sobie wyśmienicie. To motor napędowy tej drużyny. W sobotę miał udział w czterech bramkach – mówi Robert Złotnik, opiekun rezerw Wisły.

Piłkarze ze Stężycy mogą również się cieszyć, bo udało im się utrzymać w lubelskiej klasie okręgowej. Dla beniaminka to duży sukces. – Wisła pokazała nam co znaczy profesjonalny futbol. Młodzi chłopcy byli bardzo wybiegani i świetnie grali piłką. Widać, że mają wytrenowane pewne schematy gry. My o takim treningu możemy co najwyżej pomarzyć. Z powodu tego, że spora część piłkarzy pracuje w Warszawie, nie możemy trenować tyle ile chcielibyśmy. Niestety pewnych zachowań bez właściwego treningu nie da się wypracować – mówi Marcin Gajdziński, opiekun Mazowsza.

Wisła II Puławy – Mazowsze Stężyce 6:3 (1:1)

Bramki: Bernat (36, 54, 73, 90+4), Starak (71, 90+2) – Olender (33), Cichecki (74), Mariusz Utnicki (77).

Wisła II: Owczarzak – Konrad Pyska, Pacocha (70 Kacper Pyska), Plewka (46 Wtykło), Osiak (65 Sujka), Pałka (67 Dymek), Szymanek (55 Dike), Starak, Kwiecień, Capała, Bernat.

Mazowsze: Zagożdżon – P. Marczak (60 Grzebalski), M. Marczak, Kajka, Zimny, Olender, Lisowski, Jawoszek, Adamski, Mateusz Utnicki, Cichecki (76 Mariusz Utnicki).

Żółte kartki: Pacocha, Starak – Adamski. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Janowianka Janów Lubelski – Sygnał Lublin 7:5

Bramki: Piecyk (30, 37, 89), Perin (36, 43), G.Sobótka (81, 84) – Skup (20 samobójcza), Bielak (53), Wójciuk (63), Cygan (68, 70).

Janowianka: Skup – B. Wojtan, Jargieło, Bodziuch, Lepiejza (55 Gajór), G. Sobótka (90 Pisarski), Sadowski, Kuźnicki (40 Dąbek), Kulpa, Piecyk, Perin.

Sygnał: Oroń – Paszczuk, Mazur, Bielak, Prus, Sztejno, Wójciuk, Jesionek, Cygan, Bober, Kić.

Żółte kartki: Perin – Kić, Mazur. Czerwona kartka: Perin (76 min za dwie żółte). Sędziował: Kuźniak. Widzów: 100.

Orion Niedrzwica – Opolanin Opole Lubelski 1:1 (0:0)

Bramki: Piorun (90+2) – Adamczyk (90+4)

Orion: Jaskowiak – Wierzchowski, Wisniewski, Żarnowski, Matys (79 Bilczuk), Szymuś (46 Mitura), Gutek (73 Kurkiewicz), Baran, Joć (46 Kawalec), Piorun, Dziwulski (70 Kufrejski).

Opolanin: Adamczyk – Duda (65 M. Banach), Górniak, Fliszkiewicz, Gierowski, D. Banach, Łaska (75 Drozd), Dajos (83 Pyśniak), Rożek, Duda, Wesołowski.

Żółte kartki: Szymuś, Piorun – Duda, Łaska. Sędziował: Kępowicz. Widzów: 150.

Tur Milejów – Avia II Świdnik 0:3

Bramki: Starok (7), Pawelec (48 samobójcza), Feret (68).

Tur: K. Roczon – Sowa, Pawelec, M. Kowalski, Dorożuk, Wawrzusiszyn, Wójcik, Zarzeczny, P. Roczon, Ł. Kozak, Polikowski.

Avia II: Długosz – Feret, Jędrych, Olech, Radziewicz, Śliwa, Wiącek, Starok, Różycki, Maziarczyk, Jaroszek,

Żółte kartki: Wójcik, Zarzeczny – Feret. Sędziował: Orlik. Widzów: 100.

Stal Poniatowa – Unia Wilkołaz 2:1 (0:1)

Bramki: Stalęga (90+1, 90+3) – Drąg (12).

Stal: Rybarczyk – Radziejewski, J. Węgorowski, Kucharczyk, Tkaczyk (46 Gąsiorowski), Parada, Sobkowicz (68 Bartkowiak), Orłowski, Pikuła, Strug, Stalęga.

Unia: Basiakowski – Daniel, Rachwał, G. Leziak, Janik, K. Skrabucha (52 Łysakowski), Machaj, Jędrasik, A. Janczarek, M. Banach (90 Koper), Drąg (78 Cimek).

Żółte kartki: K. Skrabucha – Kucharczyk. Sędziował: R. Kalinowski. Widzów: 150.

Piaskovia Piaski – Świdniczanka Świdnik Mały 1:2 (0:1)

Bramki: Wilk (15), Mazurek (80).

Piaskovia: Kurzępa – M. Ziętek (70 Wargol), Bomba, Olender, Jarosz, T. Szkalrz, Młynarczyk, Wójcik, P. Ziętek, Niedzielski, Stefani

Świdniczanka: Szulc – Kowalski, Pawłowski, Dobrowolski, Ziemkiewicz (75 Kuś), Babiarz, Miazga, Jeleniewski (70 Boniecki), Wilk (60 Pędlowski).

Żółte kartki: Szulc, Kaczorowski. Czerwona kartka: Boniecki (75 min za faul). Sędziował: Pizoń. Widzów: 50.

POM Iskra Piotrowice – LKS Stróża 1:4 (1:3)

Bramki: Kaczmarczyk (23) –D. Kowalik (24, 74), D. Szczuka (28), Lutsyk (32).

POM: Tracz (52 Toruń) – Jurko (52 Kherouf), Bartoszcze, Pietras, Michał Ostrowski, Korba, Pyda, Orłowski, Kaczmarczyk (70 Stępień), Góral (85 Maciej Ostrowski), Marcin Ostrowski.

Stróża: Andruszak – Woźniak, A. Szczuka, K. Kowalik, Chomczyk, Lutsyk, Wojtaszek, D. Kowalik, Wnuk, D. Szczuka (83 Mazur), Szabat (60 Jachura).

Żółte kartki: Korba, Pietras – D. Szczuka. Czerwona kartka: Korba (70 min za dwie żółte), Orłowski (80 min za faul) Sędziował: Filip. Widzów: 50.