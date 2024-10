Wisła II Puławy lepsza od Sokoła [zdjęcia]. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Przenikliwe zimno i dżdżysta pogoda nie zachęcały, żeby w sobotę wybrać się na stadion w Radawcu, gdzie swoje mecze rozgrywa Sokół Konopnica. Nie zachęca również tegoroczna forma podopiecznych Tomasza Prasnala, którzy od początku sezonu okupują dolne rejony tabeli. Wisła II Puławy też tam się znajdowała, ale po sobotnim meczu można być pewnym, że niedługo wygrzebie się z dolnej połowy tabeli.

Puławianie wyglądali w Radawcu bardzo dobrze i kontrolowali boiskowe wydarzenia. W 20 min objęli prowadzenie za sprawą Bartosza Skałeckiego. Chwilę później swój koncert rozpoczął Rafał Cholewa. 15-latek to jeden z większych talentów w naszym regionie. Chociaż do pełnoletniości jeszcze mu bardzo daleko, to już trenuje z pierwszą drużyną. W rezerwach błyszczy i imponuje dojrzałością. W 25 min świetnie zachował się przy dobitce strzału Bartosza Polaka.

Sokół nie chciał się poddawać i rzucił się do odrabiania strat. Gospodarze górowali nad rywalami warunkami fizycznymi, a w składzie mieli Jarosława Wójcika. To najważniejszy piłkarz zespołu Tomasza Prasnala. W 30 min popisał się pięknym uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego. W 34 min Jarosław Wójcik dokładnie dograł do Jakuba Kawalca, który popisał się skuteczną główką.

Remisu nie udało się jednak dowieźć do końca pierwszej połowy. Dlaczego? Bo znowu o sobie przypomniał Rafał Cholewa. 15-latek świetnie przyjął piłkę w polu karnym i strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Stanisławowi Blachani.

Po zmianie stron tempo meczu spadło – Sokół dążył do kolejnego doprowadzenia do wyrównania, ale nie potrafił przejąć kontroli nad spotkaniem. W ekipie gospodarzy był jednak Jarosław Wójcik i w 70 min strzałem głową dał swojej drużynie kolejny remis. Szybko okazało się, że gracze Sokoła nie potrafią uszanować w miarę pozytywnego rezultatu. Praktycznie od razu popełnili niepotrzebny faul około 30 m od bramki Blachaniego. Do piłki podszedł Franciszek Łuczuk i pięknie przymierzył tuż przy słupku. 17-late w tym sezonie w miarę regularnie występuje w II lidze, a nawet w dwóch meczach wyszedł w pierwszej jedenastce. Wynik ustalił z kolei Eryk Kosowki, który wykorzystał rzut karny podyktowany za niepotrzebny faul w „szesnastce” Sokoła.

– Dziękuję moim zawodnikom za zaangażowanie. Na początku sezonu mieliśmy problemy kadrowe, nawet musieliśmy w bramce wystawiać zawodnika z pola. Teraz jest już lepiej, odnieśliśmy drugie zwycięstwo w lidze z rzędu. Przedzielił je przegrany mecz z Sygnałem Lublin w Pucharze Polski. Ten wynik mnie nie martwi, bo graliśmy dobrze, a rywal był znacznie wyżej notowany. Mamy bardzo młody skład, ci chłopcy zostali rzuceni na głęboką wodę, bo musieli pominąć etap juniora starszego i od razu rywalizować z seniorami. Widać jednak, ze dojrzewają. W sobotę prowadzili 2:0, stracili ten wynik, ale nie załamali się i wywalczyli triumf – powiedział Kamil Jezierski, opiekun rezerw Wisły.

– Nasza sytuacja w tabeli nie wygląda zbyt dobrze. Najgorsze jest to, że dobrą piłkę potrafimy grać tylko momentami. Prawie w każdym meczu strzelamy bramki. Musimy jednak popracować nad postawą w defensywie. Jeden błąd, gapiostwo któregoś z zawodników kosztuje nas gola albo przynosi czerwoną kartkę. Nie wiem, z czego wynikają te chwile braku koncentracji. Mamy w składzie przecież kilku doświadczonych graczy – przekonuje Tomasz Prasnal, opiekun Sokoła.

Sokół Konopnica – Wisła II Puławy 3:5 (2:3)

Bramki: J. Wójcik (30, 70), Kawalec (34) – Skałecki (20), R. Cholewa (25, 43), Łuczuk (71), Kosowski (90 z karnego).

Sokół: Blachani – Skrzek, Sowiński, Obara, Puhaiev (75 Gano), Wankiewicz, Lis, J. Wójcik, Wasil, Uściłowski (85 Maj), Kawalec .

Wisła II: Murat – Grzecznik, Mączka, Kozdroń, Polak (80 Franas), Łuczuk, Kosowski, R. Cholewa (80 Wojtanowicz), Abramczyk, K. Cholewa, Skałecki (75 Kuta).

Żółte kartki: Kawalec, Wasil – Murat, Polak, Abramczyk, K. Cholewa. Sędziował: Drzewiecki. Widzów: 40.

LUBELSKA KLASA OKRĘGOWA

Sokół Konopnica – Wisła II Puławy 3:5 (J. Wójcik 30, 70, Kawalec 34 z karnego – Skałecki 20, R Cholewa 25, 43, Łuczuk 71, Kosowski 90 z karnego) * Hetman Gołąb – KS Cisowianka Drzewce 0:4 (Oziemczuk 40, Kobus 63, 83, Darmochwał 87 z karnego) * Garbarnia Kurów – LKS Wierzchowiska 3:0 (Bieniek 23, Głowacki 66, Zlot 80) * Trawena Trawniki – Tarasola Cisy Nałęczów 1:3 (Jeleniewski 40 – Paprocki 70, Karczewski 82, Złocki 90) * Wisła Annopol – Unia Bełżyce 1:4 (Szczuka 62 – Kołodziejczyk 16, Plewik 24, Wójcik 71, Suski 90) * Polesie Kock – LKS Kamionka 1:2 * POM Iskra Piotrowice – Tur Milejów 3:3 (Szabłowski 12, Kośka 35, Bartoszcze 83 – Cielebąk 23, Niewiński 49, Zając 60) * MKS Ruch Ryki – Stal Poniatowa 0:1 (Sowiński 19).