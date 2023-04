Lubelski Węgiel Bogdanka oficjalnie przejmuje Górnika Łęczna

Już w poniedziałek informowaliśmy, że Lubelski Węgiel Bogdanka planuje przejęcie stu procent udziałów w Górniku Łęczna S.A, a także Stowarzyszeniu GKS Górnik Łęczna (posiadającym sekcję piłki nożnej kobiet, a także tenisową i MMA). Informacje potwierdziły się w środę wieczorem na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w siedzibie Górnika Łęczna.

W spotkaniu z mediami wzięli udział: Kasjan Wyligała – prezes zarządu LW Bogdanka, Dawid Osowski – prezes zarządu GKS Górnik Łęczna, Adam Laskowski – pełniący obowiązki prezesa Górnika Łęczna SA, a także Michał Moskal – szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego i jeden z twórców przygotowanego na ten dzień dokumentu oraz Michał Targoński – radny miasta Łęczna.

– To wielki dzień dla Lubelszczyzny, wielki dzień dla Łęcznej i sportu w naszym powiecie. Za chwilę podpiszemy list intencyjny w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego wraz ze wszystkimi sekcjami i infrastrukturą do naszej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Klub, który powstał w 1979 roku powraca do macierzy i myślę, że będzie to nowa karta w historii jego rozwoju. Bogdanka jest mecenasem sportu i kultury na Lubelszczyźnie. Jest filarem gospodarczym tego regionu i chcemy dalej rozwijać piłkę nożną przy bramie naszego zakładu. Chciałbym podkreślić, że nie zamierzamy zmieniać nazwy klubu. Oddajemy szacunek tradycjom i głosowi fanów – zapewnił Kasjan Wyligała.

– W liście intencyjnym widzę ogromną szansę na rozwój sekcji piłki nożnej kobiet, tenisa oraz MMA, które działają pod stowarzyszeniem. Bogdanka od zawsze była z Górnikiem. Pucharów nie zdobywają piłkarze tylko drużyny, a jej kapitanem od zawsze była Bogdanka. Widzę duży potencjał w tym, że klub zostanie przejęty przez Bogdankę. To z pewnością wpłynie na rozwój sportu w Łęcznej – ocenił Dawid Osowski.

– Pierwszy raz w historii województwa lubelskiego jego przedstawiciel doszedł tak daleko w rozgrywkach Pucharu Polski w piłce nożnej mężczyzn. To wydarzenie historyczne. Robimy też duży krok w kierunku stabilizacji klubu. Duży i stabilny sponsor jest podstawą by myśleć o przyszłości. Niebawem pozyskamy środki na rozwój infrastruktury i mamy nadzieję, że Górnik Łęczna będzie okienkiem na świat dla młodzieży z Lubelszczyzny, a dla kibiców będzie miejscem, gdzie będą mogli oglądać piłkę nożną na takim poziomie jak dziś na co dzień – dodał Adam Laskowski.

– List intencyjny to efekt wielu spotkań z kibicami, którzy mówili, że jest potrzeba stworzenia stabilnych podstaw funkcjonowania klubu i dania mu możliwość rozwoju. Te szanse ma dać właśnie klubowi Bogdanka jako sponsor od zawsze związany z Górnikiem. Rozpoczynamy więc ścieżkę powrotu do macierzy. Jest to też efekt polityki rządu, którą prowadzimy od 2015 roku. Od tego czasu spółki skarbu państwa wykładają kilkaset milionów złotych, a te pieniądze trafiają do różnych klubów sportowych i na różne dyscypliny – poza piłką nożną choćby żużel, siatkówka czy piłka ręczna. To dla nas szczególnie ważne, że te środki również trafiają na wschód i klubu z Lubelszczyzny mogą się rozwijać i występować w absolutnej czołówce – podsumował Michał Moskal, który otrzymał pamiątkową koszulkę męskiej drużyny Górnika Łęczna.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie przez Kasjana Wyligałę i Dawida Osowskiego listu intencyjnego.