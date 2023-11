Eliminacje Euro 2024. Polska - Czechy. Biało-Czerwoni z golem [relacja na żywo]

W pierwszych 45 minutach gra Biało-Czerwonych nie rzucała na kolana. Najważniejszy jest jednak wynik, a ten póki co jest korzystny dla piłkarzy Michała Probierza. Czekamy na drugą połowę!

45' KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY

44' Świderski do Lewandowskiego. Ten pada w polu karnym bez oddania strzału. Jednak sędzia przerywa grę ze względu na spalonego "Świdera"

42' Zdobyty gol napędził Biało-Czerwonych. Groźnie w "szesnastce" Czechów zrobiło się po dośrodkowaniu z prawej strony. Czesi wybili jednak piłkę po sporym zamieszaniu

38' GOOOOOOOL DLA POLSKI!!! Zalewski pognał lewą stroną i zagrał piłkę w pole karne. Tam bramkarza Czechów pokonał Jakub Piotrowski!

37' Rzut wolny dla Czechów z około 25 metrów od bramki Szczęsnego. Sadilek wysoko nad bramkę

32' Pół godziny gry za nami - sytuacji z obydwu stron jak na lekarstwo

27' Strzał Doudery z narożnika pola karnego. Szczęsny pewnie łapie piłkę

24' Czesi także postawili jak dotąd na grę skrzydłami. Kiedy piłka znajduje się bowiem w środku pola mecz jest bardzo "szarpany"

19' Duże zamieszanie w polu karnym Czechów po rzucie rożnym. Jednak bez efektu bramkowego

18' Tym razem dośrodkowanie Zalewskiego do "Świdra". Piłkę sprzed nóg naszemu snajperowi w ostatniej chwili wybił Holes

16' Wrzutka Frankowskiego do Świderskiego. Nasz napastnik zdołał opanować "przeciągniętą" wrzutę, ale nie udało mu się już oddać strzału

15' Polacy starają się grać skrzydłami, ale nie wynika z tego zbyt wiele

10' Na razie na boisku sporo chaosu - żadna z drużyn nie potrafi dłużej utrzymać się przy piłce

6' Lewandowski szukał strzału będac na 17 metrze, ale stracił piłkę. Chwilę później celnie z dystansu uderzał Zalewski

4' Prawą flanką przedzierał się Slisz, ale piłka opuściła boisko i nie będziemy mieć nawet rzutu rożnego

2' Już było groźnie pod naszą bramką. Po akcji prawą stroną strzelał będący w naszym polu karnym Doudera. Na szczęście niecelnie

1' Gramy! Przy piłce Czesi

Obie drużyny już na murawie PGE Narodowego. Pora na hymny i zaczynamy!

PRZED MECZEM

Na starcie z naszymi południowymu sąsiadami Biało-Czerwoni zagrają w dość ofenwysnym ustawieniu. Duet napastników utworzą Robert Lewandowski i Karol Świderski. W linii pomocy od pierwszych minut zagra za to pochodządzy z Kraśnika Damian Szymański.

O godzinie 18 w meczu "polskiej grupy" Mołdawia mierzyła się z Albanią. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Co ten wynik oznacza dla Polski? By uzyskać bezpośredni awans, Biało-Czerwoni muszą pokonać w Warszawie Czechów i liczyć na to, że za kilka dni Czesi u siebie zremisują z Mołdawią.

Dla ekipy trenera Michała Probierza jest to ostatni mecz eliminacji do Euro 2024. Dlatego zalezy od niego bardzo wiele.

Polska - Czechy 1:0

Bramki: Piotrowski (38).

Polska: Szczęsny - Kiwior, Bochniewicz, Bednarek - Zalewski, Slisz, Piotrowski, D. Szymański, Frankowski - Świderski, Lewandowski.

Czechy: Stanek - Zima, Brabec, Holes - Coufal, Sadilek, Soucek, Doudera - Provod - Chytil, Kuchta.