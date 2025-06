Eliminacje mistrzostw świata. Reprezentacja Polski zagra we wtorek z Finlandią. Jak drużyna zareaguje na ostatnie wydarzenia?

Przypomnijmy, że głównym faworytem do wygrania „polskiej” grupy jest Holandia, która rozpoczęła eliminacje dopiero w sobotę W swoim pierwszym starciu Holendrzy grali z Finlandią na wyjeździe i wygrali pewnie 2:0. Już w szóstej minucie gola dla „Oranje” strzelił Memphis Depay, a w 23 minucie wynik spotkania ustalił Denzel Dumfries. Później goście mieli jeszcze szanse na podwyższenie wyniku, ale rezultat spotkania się nie zmienił.

Po meczu z Holandią Finowie mają rozegrane już trzy spotkania. Poza porażką z Holandią nasi najbliżsi rywale zremisowali z Litwą i wygrali z Maltą. Dlatego mecz z Polską będzie dla nich niemal ostatnią szansą na powrót do walki o drugie miejsce w tabeli.

A jakie są nastroje w naszej reprezentacji przed starciem ze Skandynawami? Niestety nienajlepsze. W piątek Biało-Czerwoni pokonali w towarzyskim starciu Mołdawię 2:0, ale mówiąc łagodnie nie zachwycili. Styl gry to nie jedyny problem selekcjonera Michała Probierza.

Oczywiście od niedzielnego wieczora cała medialna Polska żyje tym, że selekcjoner reprezentacji Polski pozbawił po rozmowie telefonicznej gwiazdora FC Barcelony opaski kapitana, a ten niebawem zakokunikował w mediach społecznościowych, że do czasu zmiany selekcjonera nie będzie występować w reprezentacji Polski.

W poniedziałek przez niemal cały dzień polskie portale prześcigały się w rewelacjach dotyczących zaistniałej sytuacji, a popołudniu odbyła się oficjalna konferencja przed meczem z Finlandią. Wzięli w niej udział - nowy kapitan Piotr Zieliński i oczywiście Probierz.

Jak łatwo się było domyślić pytać o najbliższego rywala było zdecydowanie mniej niż na temat konfliktu na linii trenera z najwybitniejszym polskim piłkarzem w historii.

- Jest to olbrzymie wyróżnienie, by móc pełnić funkcję kapitana drużyny narodowej. To olbrzymia odpowiedzialność wobec zespołu, sztabu, kibiców. Taką decyzję podjął selekcjoner, a ja ją szanuję. Pełnienia takiej roli się nie odmawia. Zrobię wszystko, abyśmy ze mną jako kapitanem, osiągali najlepsze rezultaty. Chcemy dawać radość kibicom i wygrywać mecze. Reprezentacja Polski to najważniejsza drużyna i zrobię dla niej wszystko - powiedział Zieliński.

Jak całą sprawę skomentował Probierz? Selekcjoner szczegółowo przedstawił wydarzenia z niedzieli wieczór i zapewniał, że podjęta przez niego decyzja ma pomóc reprezentacji, a nie jej zaszkodzić. - Nie było możliwości, by inaczej porozmawiać z Robertem. Po przylocie do Finlandii spotkałem się z Piotrkiem Zielińskim i porozmawiałem z nim na temat opaski kapitańskiej. Zadzwoniłem do Roberta, chwilę z nim porozmawiałem i przekazałem informację, że na dziś lepszym kapitanem będzie Piotrek. Robert odpowiedział, że opaska nic nie znaczy i to nic nie zmieni w zespole. Z mojej perspektywy zmieni to bardzo wiele, stąd tak postanowiłem. Później jeszcze raz porozmawiałem z Piotrkiem, a następnie przekazałem tę informację prezesowi Kuleszy - powiedział Probierz. - W dzisiejszych czasach rozmowy telefoniczne są czymś naturalnym. Szanuję Roberta, jest wybitnym zawodnikiem i nikogo nie chciałem urazić. Uznałem, że w danym momencie reprezentacja tego potrzebuje - dodał selekcjoner.

Jak bez Lewandowskiego poradzi sobie drużyna Probierza w Helsinkach? Początek meczu zaplanowano na godzinę 20.45. Spotkanie będzie można zobaczyć w TVP 1, TVP Sport i internecie pod adresem sport.tvp.pl

Eliminacje MŚ – Grupa G