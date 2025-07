Ratuszowe schody po remoncie. „Bez zacieków, szarości i odpadającego tynku”

Ratuszowe schody w Zamościu były w przeszłości odnawiane i czyszczone, ale efekty tych prac nie utrzymywały się niestety długo. Być może tym razem będzie lepiej. Zakończył się właśnie ich remont.

Na to zadanie, jeszcze w poprzedniej kadencji miasto zdobyło 490 tys. zł dotacji z Polskiego Ładu dla Zabytków. Identyczną kwotę pozyskano wówczas również na odnowienie podcieni kamienic przy ul. Staszica, a także 3,4 mln zł dla parafii katedralnej na odnowienie ogrodzenia cmentarza przy ul. Peowiaków. Te dwie ostatnie inwestycje ruszyły szybko. Ze schodami był problem.

W zeszłym roku ogłaszano kilka przetargów. Dwa pierwsze zostały unieważnione, bo nie było chętnych do wykonania prac. Udało się dopiero w grudniu 2024 przy trzecim podejściu. Zgłosiło się wtedy aż pięć firm, a wybrany został Zakład Budowlano-Kamieniarski Produkcyjno-Usługowy z Kostomłotów Pierwszych, którego oferta opiewała na nieco ponad 419 tys. zł.

„Właśnie odebraliśmy po remoncie ratuszowe schody. Można je już podziwiać w całej okazałości. Piękne, bez zacieków, szarości i odpadającego tynku” – zakomunikował we wtorek Rafał Zwolak, prezydent Zamościa.

I chwalił ekipę remontową, której prace, jak zapewnił, regularnie kontrolował.

„Widziałem z jaką starannością, centymetr po centymetrze pracownicy Zakładu Budowlano-Kamieniarskiego z Kostomłotów, rozbierali i oczyszczali schody i balustradę.

A potem uzupełniali detale, zabezpieczali ubytki, konserwowali nawierzchnię. Solidna koronkowa robota” – ocenił samorządowiec.

Do internetowego wpisu dołączył sporo zdjęć z zakończonej inwestycji. Wśród większości internautów wzbudziły zachwyt. Ale niektórzy zaczęli dopatrywać się niedoróbek.

„To jest po, czy przed? Bo już pożółkłe i są ubytki… „ - skomentował jedną z fotografii pan Mariusz. „Też mnie to zastanawia, czy to tak miało wyglądać po remoncie czy o co tu chodzi? Przecież to wygląda jakby było nie ruszone, szczególnie te fronty przy schodach” - dorzucił internauta Damian. A prezydent Zwolak uspokajał: „Tak ma wyglądać, kameń naturalny”.