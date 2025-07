Trwają jeszcze ostatnie zapisy, ale już teraz wiadomo, że chętnych do zmierzenia się z własnymi słabościami - zarówno fizycznymi, jak i duchowymi - jest więcej niż rok temu. Z jakimi intencjami idą więc wierni i o co się modlą? Sprawdźcie to w naszej rozmowie z cyklu Dzień Wschodzi.