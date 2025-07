Eliminacje Ligi Mistrzów: Pewna wygrana Dynama Kijów w Lublinie

Dynamo ponownie swoje mecze w roli gospodarza zdecydowało się rozgrywać w Lublinie. We wtorek na Motor Lublin Arenie można było obejrzeć rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji, w którym mistrzowie Ukrainy zmierzyli się z egzotycznym rywalem z Malty.

Co ciekawe, na trybunach pojawiła się nawet grupka osób dopingujących drużynę Hamrun Spartans. Frekwencja wyniosła w sumie 2035 osób.

Jeżeli chodzi o same zawody, to Dynamo szybko załatwiło sprawę. W pierwszym starciu ekipa z Kijowa wypracowała sobie solidną zaliczkę, bo bez większych problemów ograła przeciwnika 3:0. Gospodarze nie zaliczyli wtedy nawet jednego celnego strzału. We wtorek zespół z Ukrainy rozstrzygnął losy rywalizacji między 28, a 35 minutą, kiedy zdobył dwa gole.

Najpierw na listę strzelców wpisał się Vladyslav Vanat. Za chwilę dobrym podaniem kolegę obsłużył Mykola Shaparenko, a na 2:0 podwyższył Volodymyr Brazhko. W końcówce zawodów rezultat na 3:0 ustalił Taras Mykhavko

Dzięki temu podopieczni trenera Oleksandra Shovkovskiyego w dobrym stylu awansowali do trzeciej rundy. Jaki zespół będzie można obejrzeć w Lublinie w sierpniu? To rozstrzygnie się jutro.

W środę wieczorem Maccabi Tel Awiw podejmie Pafos FC. W pierwszym meczu, który był rozgrywany na Cyprze padł remis 1:1. A to oznacza, że większe szanse na awans mają mistrzowie Izraela. Spotkania w ramach trzeciej rundy odbędą się w dniach: 5-6 sierpnia oraz 12 i 13 sierpnia.

Dynamo Kijów – Hamrun Spartans 3:0 (2:0)

Bramki: Vanat (28), Brazkho (35), Mykhavko (82).

Dynamo: Neshcheret – Karavaev (73 Tymchyk), Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Pikhalyonok (73 Yatsyk), Brazkho, Shaparenko, Voloshyn (81 Bragaru), Vanat (46 Ponomarenko), Kabayev (46 Supryaga)

Hamrun: Bonello – Compri, Bjelicic, Polito, Camenzuli (46 Micallef), Mbong (86 Thioune), Cadenovic, Garcia (46 Eder), Mihana (46 Emerson Marcelina), Simkus, Koffi (71 Djile)

Żółte kartki: Vivcharenko, Yatsyk – Polito

Sędziował: Jakob Sundberg (Dania)

Widzów: 2035