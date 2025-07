Dwie nastolatki trafiły do szpitala po wypadku na hulajnodze

Do zdarzenia doszło o we wtorek godzinie 18 na jednej z hrubieszowskich ulic. - Dwie 14-letnie mieszkanki miasta jechały hulajnogą elektryczną. Kiedy zjeżdżały z chodnika na jezdnię drogi powiatowej, nie dostosowały prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. W wyniku tego kierująca jednośladem doprowadziła do upadku. Obie nastolatki trafiły z obrażeniami ciała do szpitala- relacjonuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej komendy.

Jedna z nastolatek została przetransportowana śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Lublinie.

- Trwają wakacje i na drogach naszego powiatu pojawia się coraz więcej osób korzystających z hulajnóg elektrycznych, które stają się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Przypominamy, że użytkownicy hulajnóg muszą pamiętać, że również ich obowiązują przepisy ruchu drogowego- zaznacza policjantka.

Najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się hulajnogą elektryczną: