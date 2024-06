OFICJALNIE: Michał Probierz nadal selekcjonerem reprezentacji Polski

Jak podaje portal Łączy Nas Piłka prezes Kulesza pojawił się w hotelu reprezentacji Polski w dniu meczu z Francją zaraz po śniadaniu, gdzie odbyło się oficjalne spotkanie z naszą drużyną narodową. – Chciałbym uciąć wszelkie spekulacje i was, jako pierwszych, poinformować, że selekcjoner wraz ze sztabem ma pełne wsparcie prezydium PZPN. Decyzja zapadła już wcześniej, ale dziś postanowiłem ją oficjalnie przekazać. Michał Probierz nadal będzie selekcjonerem reprezentacji – powiedział Cezary Kulesza. – Jesteśmy z wami na dobre i złe. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Na tych mistrzostwach nie udało się wyjść z grupy, na co wszyscy liczyliśmy, ale wierzymy w to, że wspólnie z selekcjonerem Michałem Probierzem i jego sztabem, możemy jeszcze wiele osiągnąć. Dziś chcemy jak najlepiej zaprezentować się w meczu z Francją. Później czekają nas jesienne mecze Ligi Narodów, a w grudniu losowanie grup eliminacji mistrzostw świata. Pracujemy dalej razem – powiedział prezes PZPN.

Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski został 20 września 2023 roku i za cel postawiono mu ratowanie eliminacji do Euro 2024. Biało-Czerwoni nie zdołali wywalczyć awansu bezpośrednio, ale w meczach barażowych okazali się najpierw lepsi od Estonii w Warszawie, a następnie w Cardiff po wielkich emocjach i rzutach karnych pokonali Walię i zapewnili sobie przepustki do Niemiec.

Warto też podkreślić, że przed Euro 2024 Probierz prowadził naszą kadrę w ośmiu meczach i pięć z nich wygrał i trzy zremisował. Pierwszą porażką pod wodzą obecnego selekcjonera był mecz z Holandią, a kolejną spotkanie z Austrią. Dziś o godzinie 18 Polacy zgrają z Francją i będą chcieli zrobić wszystko by pożegnać się z mistrzostwami Europy w jak najlepszym stylu.