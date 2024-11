Grom Różaniec wygrywa nawet gdy musi grać w osłabieniu

Kiedy dwie kolejki temu ekipa z Różańca rozgromiła u siebie Olimpię Miączyn trener lidera rozgrywek cieszył się z mistrzostwa jesieni, ale jednocześnie studził emocje mówiąc, że przed jego zespołem jeszcze dwa bardzo ważne spotkania. Przed tygodniem Grom zagrał z Victorią Łukowa niczym przed laty Manchester United z Bayernem Monachium. Ekipa z Różańca do 95 minuty przegrywała u siebie 0:1, ale dzięki dwóm bramkom w samej końcówce sięgnęła po 12. wygraną w sezonie.

Opromienieni ostatnim zwycięstwem podopieczni trenera Sawczuka pojechali do Łaszczówki, by podtrzymać świetną passę i wygrać ostatni mecz o punkty w 2025 roku.

Spotkanie bardzo dobrze zaczęło się dla gości bo już w 22 minucie wynik meczu otworzył Dawid Konopka, a chwilę później wyrównał Tomasz Kłos. Po pół godzinie gry czerwoną kartkę zobaczył Paweł Konopka, ale to nie podłamało Gromu, który w 38 minucie za sprawą Jakuba Paćkowskiego prowadzili różnicą dwóch bramek.

Emocje w drugiej połowie zaczęły się niemal od początku. Już w 47 minucie Sylwester Kuks zdobył gola kontaktowego i wynik spotkania pozostawał sprawą otwartą. Jednak w 74 minucie rzut karny na gola zamienił Akaki Shamatava, a w końcówce Grom znów pokazał to, z czego słynie w tym sezonie. W 89 minucie drugi raz do siatki trafił Shamatava, a minutę później wynik meczu ustalił Paćkowski i przypieczętował 13. wygraną ekipy z Różańca w rundzie jesiennej.

– W pierwszej połowie mieliśmy kontrolę nad meczem, ale czerwona kartka Pawła Konopki nieco skomplikowała naszą sytuację. Nie był to jednak nasz pierwszy mecz gdy przyszło nam grać w osłabieniu. W przerwie porozmawialiśmy o taktyce na drugą połowę i konsekwentnie ją realizowaliśmy. W efekcie strzeliliśmy trzy gole i sięgnęliśmy po kolejny komplet punktów – mówi Siergiej Sawczuk, trener Gromu. – Za nami udana runda, a mnie jako trenera cieszy to, że zespół w każdym spotkaniu, bez względu na to z kim przyszło nam się mierzyć, grał do końca. Efektem tego jest nasza zdobycz punktowa po rundzie jesiennej, która bardzo nas cieszy – dodał szkoleniowiec Gromu.

– Myślę, że kibice obejrzeli bardzo ciekawe spotkanie. Wynik, w moim odczuciu jest nieco mylący, bo rywale strzelili nam gole w samej końcówce. Nie znaczy to jednak, że nie byli od nas lepsi – mówi Jerzy Bojko, trener Pogoni. – Za nami bardzo wymagająca runda w trakcie której musieliśmy często borykać się z problemami kadrowymi. Uzbieraliśmy 24 punkty, a mogliśmy nieco więcej, dlatego zimą przyjdzie czas na analizę i korektę niektórych aspektów – dodał szkoleniowiec ekipy z Łaszczówki.

Pogoń 96 Łaszczówka – Grom Różaniec 2:5 (1:2)

Bramki: Kłos (26), Kuks (47) – D. Konopka (22), Paćkowski (38, 90), Shamatava (74-karny, 89).

Pogoń: Mańkut – Lasota, Bukowski (66 Pisarczyk), Podborny, Kłos, Chmielewski, Kuks, Jędrzejewski (85 Wróbel), Krawczyk, Lis (78 Sierzyński), Hałasa.

Grom: Szawara – D. Konopka, Hanas (77 Lis), P. Konopka, Paćkowski (90 Bukowiński), Kozyra, Padiasek (60 Gałka), Marzec, Cynka, Halych, Shamatava.

Czerwona kartka: P. Konopka (30-za faul).

Sędziował: Teterycz.