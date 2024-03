Hetman z pewną wygraną w meczu otwarcia 18. kolejki zamojskiej okręgówki

Środowy mecz był ważny dla dwóch zawodników – Patryk i Aureliusz Miedźwiedź to bracia, którzy zagrali przeciwko sobie. Pierwszy z nich jest bowiem piłkarzem Hetmana, a drugi gra w Potoku.

Spotkanie, które odbyło się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zamościu miało jednego faworyta i był nim oczywiście Hetman. W 24. minucie wynik spotkania otworzył Oleksandr Kushch-Vasylyshyn. Na kolejne bramki przyszło kibicom poczekać do końcówki pierwszej połowy. W 40. minucie na 2:0 trafił Mateusz Chodacki, a chwilę potem bardzo urodziwą bramkę strzelił Rafał Kycko. To nie był jednak koniec, bo w 47. minucie rzut karny na gola zamienił Kushch-Vasylyshyn.

W drugiej połowie gospodarze dołożyli jeszcze dwa trafienia. Siedem minut po wznowieniu gry do protokołu meczowego wpisał się Patryk Miedźwiedź, a wynik spotkania ustalił w 89. minucie Kushch-Vasylyshyn kompletując tym samym hattricka. – Każdy oczekiwał pewnego zwycięstwa i to nam się udało. Do przerwy mieliśmy wynik 4:0 i spokojnie weszliśmy w drugą połowę. W drugiej odsłonie dołożyliśmy dwie bramki i zrobiliśmy siedem zmian. Chcieliśmy dać pograć chłopakom, którzy do tej pory nie występowali na boisku tak często. W imieniu sztabu szkoleniowego i drużyny składamy wszystkim naszym Kibicom wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. My mamy teraz trzy mecze wyjazdowe, a w Zamościu widzimy się za miesiąc – skomentował spotkanie za pośrednictwem mediów społecznościowych Hetmana trener Robert Wieczerzak.

Wygrana z Potokiem była dla Hetmana 16. zwycięstwem w trwającym sezonie. Zamościanie pewnie prowadzą w tabeli i zbliżają się nieuchronnie do 100. strzelonych goli. Obecnie podopieczni trenera Wieczerzaka pokonali bramkarzy rywali już 93. razy.

Kolejne mecze 18. kolejki odbędą się w czawartek oraz sobotę.

Hetman Zamość – Potok Sitno 6:0 (4:0)

Bramki: Kushch-Vasylyshyn (24, 45-karny, 89), Chodacki (40), Kycko (43), Miedźwiedź (52).

Hetman: Dobromilski (65 Bednarczyk) – Zakrzewski, Serdiuk, Oseła (55 Materna), Kostrubiec (60 Bartecki), P. Miedźwiedź, Kycko (65 Laskowski), Baran (55 Łazar), Łapiński (55 Woźniak), Kushch-Vasylyshyn, Chodacki (65 Buczek).

Potok: B.Suszek – Wasiura, Drozdowski (53 Mazurek), Kalman (45 Pieczykolan), Grymuza (46 Kłapouchy) – Omański (54 Jabłoński), wajdy (Witkowski), Kołodziejczuk, Sadowski (46 Rożek) , A.Miedźwiedź (46 K. Suszek) – Dołba.

Sędziował: Komisarczuk.

Pozostałe mecze 18. kolejki

28 marca (czwartek): Unia Hrubieszów – Vicoria Łukowa * Pogoń 96 Łaszczówka – Tanew Majdan Stary. 30 marca (sobota): Sparta Łabunie – Omega Stary Zamość * Grom Różaniec – Metalowiec Goraj * Korona Łaszczów – Olimpiakos Tarnogród * Olimpia Miączyn – Huczwa Tyszowce * Błękitni Obsza – Graf Chodywańce.