Hetman Zamość nawiązał współpracę z Cracovią

Dzięki niej pracownicy klubu z Zamościa uzyskają dostęp do szkoleń organizowanych przez Cracovię, a trenerzy będą mogli korzystać z bezpłatnych staży. Zawodnicy Akademii Hetmana będą mogli wziąć udział w zajęciach z trenerami Akademii Cracovii oraz turniejach organizowanych przez krakowski klub. Ułatwiony będzie także przepływ wyróżniających się zawodników obydwu klubów, a także nawiążemy współpracę na poziomie skautingu.

– Podpisanie umowy partnerskiej z Cracovią to przede wszystkim wszechstronny rozwój dla naszej Akademii Piłkarskiej im. Jana Jandy. Stawiamy sobie coraz wyżej poprzeczkę, aby szkolenie naszych najmłodszych piłkarzy było na jak najwyższym poziomie – mówi Krzysztof Rysak, prezes Hetmana cytowany przez klubowe media. – Współpraca z najstarszym klubem w Polsce to dla nas wielkie wyróżnienie, które pozwoli na wymianę doświadczeń, organizację szkoleń czy wyjazdów na staż dla trenerów naszego klubu. Najzdolniejsza młodzież będzie miała okazję udziału w treningach i spotkaniach kontrolnych klubu partnerskiego. Najlepsi trenerzy Akademii Krakowskiego klubu poprowadzą treningi pokazowe z młodzieżowymi drużynami naszej Akademii. Jestem przekonany, że taka współpraca przyniesie ogromne korzyści nie tylko sportowo-szkoleniowe, ale również wizerunkowe. Pozwoli to z optymizmem spojrzeć na jakość rozwoju piłki dziecięcej i młodzieżowej Zamościa i okolic – dodaje sternik klubu z Zamościa.

– Współpraca z Hetmanem, a więc jednym z największych klubów z Lubelszczyzny z bogatą historią i bardzo dobrymi prognozami na rozwój w najbliższej przyszłości, to ogromne pole do popisu w aspekcie wspólnie podejmowanych działań. Na mocy współpracy i wymiany doświadczeń chcemy wpłynąć na rozwój Hetmana w obszarach organizacyjnym, szkoleniowym oraz edukacyjnym – mówi Jakub Popielarz, dyrektor Akademii Cracovii. – Zanim doszło do podpisania umowy, odbyliśmy z przedstawicielami Klubu z Zamościa wiele rozmów. Osoby zarządzające Klubem są bardzo świadome, pracowite oraz otwarte, dlatego jestem pewien dynamicznego rozwoju Hetmana, tak jak i owocnej współpracy w ramach naszego programu partnerskiego – dodaje.