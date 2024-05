Hetman Zamość wraca do Hummel IV Ligi!

Zdecydowanym faworytem do zwycięstwa był oczywiście Hetman, który w przypadku wygranej zapewniłby sobie awans do Hummel IV Ligi. Dodatkowo Olimpiakos do starcia z liderem przystąpił bez swojego najlepszego napastnika Patrika Majeskiego, który w piątek opuścił Polskę, a swoją karierę będzie kontynuować w… drugiej lidze malezyjskiej, a konkretnie w zespole Gombak F.C. – Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy są częścią klubu, a także wszystkim fanom, którzy wspierali mnie, gdy nosiłem tę koszulkę. Dałem z siebie wszystko i teraz czas się pożegnać. Dziękuję Olimpiakosie – powiedział na pożegnanie Brazylijczyk za pośrednictwem klubowych mediów, który w barwach Olimpiakosu zagrał w ośmiu meczach i strzelił osiem goli.

Hetman do meczu z ekipą z Tarnogrodu przystąpił bardzo zmotywowany i szybko wyszedł na prowadzenie. Już w szóstej minucie po dośrodkowaniu z prawej strony i świetnym zgraniu do środka pola karnego na 1:0 trafił Rodion Serdiuk. W 17 minucie gospodarze mieli już dwa gole zapasu po tym jak skuteczną dobitką po strzale jednego ze swoich kolegów popisał się Patryk Miedźwiedź. Olimpiakos nie podłamał się jednak i już dwie minuty później strzelił bramkę kontaktową. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska piłkę w narożniku pola karnego dobrze przyjął Grzegorz Cios i uderzył fenomenalnie z woleja nie dając absolutnie żadnych szans bramkarzowi Hetmana. Miejscowi na dwubramkowe prowadzenie wrócili w 29 minucie kiedy dobre prostopadłe podanie z zimną krwią płaskim strzałem wykończył Jakub Laskowski.

Po zmianie stron goście nie byli w stanie zagrozić faworytowi, który strzelił kolejne trzy bramki. „Królem polowania” okazał się Oleksandr Kushch-Vasylyshyn. Ukraiński napastnik w 61 minucie skutecznie zamknął dośrodkowanie z lewego skrzydła, trzy minuty później pewnie wykorzystał rzut karny, który sam zresztą wywalczył, a w 65 minucie skompletował hattricka po świetnym strzale z woleja po centrze z rzutu rożnego i ustalił wynik spotkania na 6:1.

Dzięki sobotniej wygranej Hetman na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewnił sobie awans do Hummel IV Ligi. Po 26 spotkaniach podopieczni trenera Roberta Wieczerzaka mają na koncie 71 punktów, 126 strzelonych bramek i zaledwie 15 straconych. W następnej kolejce Hetman zmierzy się na wyjeździe z Pogonią 96 Łaszczówka. O jakimkolwiek rozprężeniu nie może być jednak mowy, bo Pogoń w poprzedniej rundzie jako jedyna w całej stawce ograła zamościan i to na ich terenie. Dlatego w przyszłym tygodniu w Łaszczówce emocji nie powinno zabraknąć.

Hetman Zamość – Olimpiakos Tarnogród 6:1 (3:1)

Bramki: Serdiuk (6), Miedźwiedź (17), Laskowski (29), Kushch-Vasylyschyn (61, 63-karny, 65) – Cios (19).

Hetman: Dobromilski (70 Bednarczyk) – Zakrzewski, Serdiuk, Herda, Kostrubiec (65 Bartecki), Miedźwiedź, Kycko (60 Łazar), Laskowski (65 Buczek), Łapiński (65 Woźniak), Kushch-Vasylyshyn (70 Płatek), Chodacki (60 Baran).

Olimpiakos: Szponar – Kruk, Cios, Świtała, Grabowski, Stetskiv, Kolbuch, Gierula, Ziomek (62 Niedzielski), Bodek (60 Klimczak), Szymanik.

Sędziował: Wróbel.