Hetman Zamość wychodzi na prostą sportowo i pod względem organizacyjnym

W rundzie jesiennej podopieczni trenera Roberta Wieczerzaka wywalczyli 40 punktów na co złożyło się 13 zwycięstw, jeden remis i jedna porażka. – Myślę, że powinniśmy wszyscy być zadowoleni z wyniku jaki osiągnęła na koniec rundy jesiennej drużyna Hetmana. Pierwsze miejsce na półmetku rozgrywek i pięciopunktowa przewaga nad Huczwą Tyszowce pozwala na w miarę spokojne przygotowywanie się do rundy rewanżowej. Jedyna porażka na własnym boisku z Pogonią Łaszczówka jest przestrogą, z której musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski – ocenił Krzysztof Rysak, prezes Hetmana cytowany przez klubowy portal dodając, że celem zespołu jest awans do wyższej ligi. – Postawiliśmy sobie taki cel i mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany. Jestem również pewien, że kilkupunktowa przewaga nad pozostałą stawką drużyn jest na tyle znikoma, że tylko maksymalna koncentracja i ambitna postawa piłkarzy w każdym spotkaniu, bez lekceważenia przeciwnika pozwoli na jego realizację – dodał.

Jak wiadomo wizytówką klubu jest pierwsza drużyna, która wreszcie zaczyna cieszyć kibiców swoją grą. Problemów w Hetmanie w ostatnich latach było jednak zdecydowanie więcej, a sen z powiek spędzały jego działaczom i sympatykom głównie kwestie finansowe. W grudniu 2022 roku prezesem Hetmana został doskonale znany w regionie Krzysztof Rysak. Co przez ostatnie ponad 12 miesięcy udało się zrobić w klubie – Udało nam się doprowadzić do połączenia z klubem AMSPN Hetman, zredukować zadłużenie poprzez rozmowy z wierzycielami i podpisaniem z nimi ugód. Potrafiliśmy przekonać do współpracy z nami kilkunastu sponsorów i partnerów, bez których nie dalibyśmy sobie rady. Reaktywowaliśmy wspaniałą inicjatywę „Klub 100”, która rozwinęła nam się bardzo fajnie i dziś mogę śmiało powiedzieć, że to też jest nasz kluczowy sponsor, w liczbie ponad 70 członków – wyliczył Rysak. – Od pierwszych dni naszym „ oczkiem w głowie” stała się Akademia i jej rozwój. Bardzo mocno inwestowaliśmy w nią w ciągu roku i dalej też nic się nie zmieni w tej materii. Przychodząc w grudniu zastaliśmy 166 młodych adeptów piłki nożnej w naszym klubie. Dziś mamy ich już prawie 250, zatem ewidentnie widać, że idzie to we właściwym kierunku – dodał prezes Hetmana.

W 2023 roku udało się zrealizować wiele, ale przed zarządem Hetmana kolejne wyzwania. – Ważnym celem pozostaje zamknięcie spraw związanych z zadłużeniem wynikającym z działalności Fundacji KS Hetman, klubu AMSPN i ostatniego zarządu stowarzyszenia KS Hetman. Dzięki ciężkiej pracy i dziesiątkom rozmów udało się zredukować, bądź fizycznie zapłacić naszym wierzycielom kwotę prawie 250 tys. złotych. W roku 2024 musimy dalej zmierzyć się z brakującą do zamknięcia tego tematu kwotą ok. 100 tys. złotych – przyznał sternik klubu z Zamościa.