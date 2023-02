Huczwa Tyszowce minimalnie lepsza od Hetmana Zamość, Grzegorz Bonin już strzela czyli sparingi w zamojskiej klasie okręgowej

Pierwsze mecze o punkty zaplanowano na 25 i 26 marca, a obecnie trwają przygotowania do piłkarskiej wiosny. Bardzo cenny sparing ma za sobą Pogoń 96 Łaszczówka. Zespół trenera Pawła Babiarza w miniony weekend zmierzył się z Kłosem Chełm, a więc ekipą, która myśli o awansie do IV ligi. Do przerwy lepszy był Kłos, ale po zmianie stron gola dla Pogoni zdobył Kamil Lasota. Później znów na prowadzenie wyszła ekipa z chełmskiej okręgówki, a gola na 2:2 zdobył dla drużyny z Łaszczówki Michał Towbin po strzale z rzutu wolnego. 23-latek będzie wiosną występować w Pogoni, a klubowe władze liczą, że będzie to spore wzmocnienie drużyny.

Wzmocniona Michałem Budzyńskim i przede wszystkim Grzegorzem Boninem Granica Lubycza Królewska dała jasny sygnał, że w rundzie rewanżowej stawia wszystko na jedną kartę w walce o utrzymanie. W niedzielę ostatni zespół zamojskiej okręgówki zmierzył się z drużyną Szkoła Techniki Futbolu „Champion” Warszawa. Mecz zakończył się porażką Granicy 2:3. Pierwszą bramkę dla tego zespołu zdobył z rzutu karnego Oleksandr Kushch, a drugą nie kto inny, jak Bonin. Były zawodnik Chełmianki pokazał, że nadal potrafi świetnie przymierzyć zza pola karnego i jest specjalistą od zdobywania pięknych bramek.

Pierwszy mecz kontrolny ma za sobą także przedostatni w stawce Orkan Bełżec, który uległ 1:3 ekipie GKS Tarnawatka. Natomiast w swoim trzecim meczu kontrolnym zwycięstwo odniósł Graf Chodywańce. Beniaminem, skazywany przed sezonem na pożarcie jesienią sprawił wiele niespodzianek, a w grze kontrolnej pokonał 3:1 Andorię Mircze po bramkach Krystiana Frykowskiego, Stanisława Anioła i Jacka Paszkiewicza. Ten drugi po zakończeniu rundy pożegnał się z Igrosem Krasnobród i rozważał czy objąć funkcję w sztabie szkoleniowym jakiejś innej drużyny, czy wrócić na boisko. Jak widać wygrała ta druga opcja. – Mimo 45 lat na karku zdrowie wciąż dopisuje, dlatego wróciłem na boisko. Postaram się pomóc drużynie w walce o punkty wiosną – zapewnia Paszkiewicz.

Bardzo zacięty przebieg miał mecz kontrolny pomiędzy Hetmanem Zamość, a Huczwą Tyszowce. Ostatecznie minimalnie lepsza okazała się drużyna dowodzona przez Przemysława Siomę wygrywając 1:0, a gola na wagę zwycięstwa zdobył w 25 minucie Damian Ziółkowski po podaniu od Jaby Pkhkakadze. Remisem 2:2 zakończyło się także spotkanie Tanwi Majdan Stary z czwartoligowym Gryfem Gminą Zamość, a gole dla ekipy trenera Bogdana Antolaka strzelali: Bartłomiej Kutryn i Maciej Rymarz.

Wysoką wygraną w starciu z Hetmanem Laszki (klasa okręgowa okręgu Jarosław) odniósł Olimpiakos Tarnogród. Krystian Halejcio i jego podopieczni wygrali 5:1 po golach: Wojciecha Gieruli, dwóch trafieniach Norberta Florka i dwóch golach zawodnika testowanego. Jeszcze więcej bramek strzeliła Olimpia Miączyn Sparcie Łabunie. Ekipa Przemysława Gałki wygrała 7:0 po trzech trafieniach Michała Przyczyny, a także bramkach Mateusza Okoniewskiego, Konrada Muzyczki i Tomasza Łypa. Jeden gol padł z kolei po niefortunnej interwencji gracza Sparty. Jednak najwięcej goli w ostatnich dniach strzeliła Korona Łaszczów, która ograła aż 12:1 Szyszłę Tarnoszyn.