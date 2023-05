Olimpia Miączyn – Unia Hrubieszów 4:2. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Na pierwszego gola w Miączynie kibicom przyszło czekać niecały kwadrans. W 14 minucie na listę strzelców wpisał się Michał Herda strzelając bramkarzowi Unii gola „za kołnierz”. Sześć minut później miejscowi prowadzili już 2:0, a na listę strzelców wpisał się Mariusz Podgórski kierując piłkę do siatki z bliskiej odległości. W 26 minucie gola kontaktowego dla gości zdobył Sebastian Oleszczuk popisując się precyzyjnym strzałem w długi róg. Unia poszła za ciosem i w 31 minucie doprowadziła do wyrównania. Michał Jabłoński wpadł z piłką w pole karne, minął bramkarza rywali i strzelił do pustej bramki. Jednak trzy minuty później ekipa z Miączyna znów była na prowadzeniu. Po wrzutce z rzutu wolnego piłkę opanował Podgórski i uderzył z woleja nie do obrony.

Siedem minut po wznowieniu gry Olimpia zdobyła czwartą bramkę. Tym razem po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do protokołu meczowego wpisał się Damian Dołba i jak się niebawem okazało ustalił wynik sobotniego spotkania. – Przed tygodniem mieliśmy pewne braki kadrowe, szczególnie w obronie, do tego doszły błędy indywidualne i w efekcie ponieśliśmy bardzo wysoką porażkę. Szybko się jednak za nią rehabilitujemy, bo zdobywamy ważne trzy punkty. Chcieliśmy wziąć rewanż na Unii za porażkę na jej terenie 2:5 i udało nam się ten cel zrealizować – mówi Przemysław Gałka, grający trener Olimpii. – Dobrze wyglądaliśmy w ataku i zdobyliśmy cztery gole. Za tydzień czeka nas mecz z ostatnim w tabeli Orkanem Bełżec i będziemy chcieli się do niego jak najlepiej przygotować, także pod kątem mentalnym. Mamy fajny perspektywiczny zespól o dużym potencjale i chcemy zrealizować nasz cel na ten sezon. Jaki? Zdradzę po zakończeniu rozgrywek – uśmiecha się Gałka.

Olimpia Miączyn – Unia Hrubieszów 4:2 (3:2)

Bramki: Herda (14), Podgórski (20, 34), Dołba (52) – S. Oleszczuk (26), Jabłoński (30).

Olimpia: Szopa – Herda (85 Gęśla), Magryta, Bator, Bidiuk, Okoniewski (55 Kukiełka), Muzyczka, Podgórski, Gałka, Przyczyna (70 Ulanowski), Dołba (65 Łyp).

Unia: Krasucki (22 Sowa), Wanarski, Starushkevych, Posikata, Cymerman, Jabłoński, Kuron, S. Oleszczuk, M. Oleszczuk, Kiełbasa (46 Banit), Karaszewski.

Sędziował: Górski.

Odwołają się od walkowera

W środę Granica Lubycza Królewska wygrała w Tarnogrodzie z tamtejszym Olimpiakosem 2:1. Jednak ze względu na występ nieuprawnionego zawodnika wynik spotkania został zweryfikowany i trzy punkty powędrowały na konta Krystiana Halejcio i spółki

Dwa dni po meczu ekipa z Tarnogrodu poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że otrzymała decyzję z Wydziału Gier oddziału LZPN odnośnie weryfikacji meczu pomiędzy Olimpiakosem, a Granicą. – Komisja zawiadamia, że mecz pomiędzy ww drużynami zweryfikowała jako walkower dla naszego zespołu. Powodem przyznania walkowera był udział nieuprawnionego zawodnika drużyny gości, który powinien odbywać jeszcze karę dyskwalifikacji – czytamy w komunikacie.

Z tą decyzją nie zgadzają się działacze klubu z Lubyczy Królewskiej. – Przygotowaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty i z poniedziałek odwołamy się od tej decyzji – zapowiada Jarosław Talabski, prezes Granicy.

W niedzielę Granica zmierzyła się na swoim boisku w Włókniarzem Frampol i dla obu ekip było to starcie z cyklu o przysłowiowe „sześć punktów”. Zaczęło się bardzo dobrze dla miejscowych, bo w 18 minucie gola strzelił Aleksandr Kunshch-Vasylyshyn. Przed przerwą wyrównał jednak Łukasz Kawęcki, a wziął na siebie ciężar skutecznego wykonania rzutu karnego i trzy punkty pojechały do Frampola.

Cenny punkt na swoje konta dopisała Huczwa Tyszowce. Ekipa trenera Przemysława Siomy bezbramkowo zremisowała u siebie z prowadzącą w tabeli Ładą 1945 Biłgoraj. Dla drużyny trenera Jarosława Czarnieckiego był to dopiero czwarty remis w tym sezonie przy 19 zwycięstwach i żadnej porażce.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Hetman Zamość – Omega Stary Zamość 4:2 (Łapiński 2, Wołoch 13, Łazar 44, Miedźwiedź 45+2 – Leśniak 23, Nizioł 39) * Olimpia Miączyn – Unia Hrubieszów 4:2 (Herda 14, Podgórski 20, 34, Dołba 52 – S. Oleszczuk 26, Jabłoński 30) * Huczwa Tyszowce – Łada 1945 Biłgoraj 0:0 * Victoria Łukowa – Tanew Majdan Stary 2:3 (Marzęda 68, Turowski 88 – Kiełbasa 43, T. Blicharz 46, 67) * Pogoń 96 Łaszczówka – Orkan Bełżec 5:1 (Kuks 26, 29, 53, Łaba 24, Ozkavak 75 – Maciejko 90-karny) * Granica Lubycza Królewska – Włókniarz Frampol 1:2 (Kunshch-Vasylyshyn 18 – Kawęcki 37, 84-karny) * Korona Łaszczów – Graf Chodywańce 3:2 (Zawiślak 9, Świątek 45, 65 – Paszkiewicz 49-karny, 73) * Igros Krasnobród – Olimpiakos Tarnogród 5:1