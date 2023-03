Orkan Bełżec – Tanew Majdan Stary 2:2. Nadrobili zaległości po pół roku

Pierwotnie mecz pomiędzy Orkanem, a Tanwią miał odbyć się 13 sierpnia 2022 roku i był przekładany kilka razy. Udało się zagrać dopiero w… czwartym terminie.

Spotkanie w Bełżcu znakomicie zaczęło się dla przyjezdnych bo już w 10 minucie gola zdobył Arkadiusz Kusiak, a dwie minuty później kolejne trafienie dla gości dołożył Dominik Skubisz. W 22 minucie błąd popełnił bramkarz Tanwi, który wykorzystał Karol Dziedzic i zdobył gola kontaktowego dla Orkana. Natomiast w 52 minucie gola na wagę punktu strzelił Piotr Lewicki skutecznie egzekwując rzut karny.

– Cieszymy się ze zdobytego punktu. Mieliśmy okazje na kolejne bramki, ale i rywal mógł nam strzelić więcej niż dwa gole – mówi Marcin Lewko, prezes i trener Orkana. – W wyjściowym składzie na to spotkanie pojawiło się pięciu młodzieżowców, a finalnie kończyliśmy ten mecz z siedmioma zawodnikami o takim statusie. Widać było, że drużynie bardzo zależało na osiągnięciu jak najlepszego wyniku i za to należą się słowa uznania – dodaje Lewko.

Oba zespoły zmierzą się ze sobą ponownie już w najbliższy weekend. – Na pewno po niedzielnym meczu rywal wie o nas więcej, ale i my wiemy więcej o nim. Czeka nas nieco inne spotkanie, bo zapewne w Majdanie Starym zagramy na boisku ze sztuczną nawierzchnią i będzie to z pewnością korzystniejsze dla gości – przekonuje Lewko. – Nie poddajemy się w walce o utrzymanie i z dużą pokorą podchodzimy do rozgrywek. Zimą nie doszło u nas do rewolucji kadrowej, a 95 procent naszych zawodników pochodzi z naszej gminy – kończy Lewko.

Orkan Bełżec – Tanew Majdan Stary 2:2 (1:2)

Bramki: Dziedzic (22), Lewicki (52-karny) – A. Kusiak (10), Skubisz (12).

Orkan: Zaborniak - M. Czachor, Czekirda, Dziedzic, Kędziora (46 Cisek), Kumorek (74 K. Czachor), Lewicki, Maciejko (57 D. Mroczek), Stadnicki (85 Sz. Mroczek), Strojny, Wiciejowski.

Tanew: Kniaź – K. Blicharz (46 Raduj), T. Blicharz, Działo, Dziura, Gontarz, A. Kusiak, Kutryn, Margol (46 Kiełbasa), Papierz, Skubisz.

Sędziował: Krzysztof Wróbel.