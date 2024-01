Pogoń 96 Łaszczówka szykuje się do powrotu do treningów

Pogoń ma za sobą bardzo udaną pierwszą część sezonu. Podopieczni Jerzego Bojko jesienią zgromadzili 32 punkty na co złożyło się 10 zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Co prawda ekipa z Łaszczówki na półmetku sezonu traci do Hetmana Zamość (którego nota bene jako jedyna w stawce pokonała) aż osiem punktów, ale jej strata do drugiej w tabeli Huczwy Tyszowce wynosi tylko trzy „oczka”. – Rundę jesienną oceniam bardzo pozytywnie, Miejsce, które obecnie zajmujemy jest dla nas satysfakcjonujące, bo takie były nasze plany żeby powalczyć o podium. Po udanej rundzie mieliśmy trochę czasu na odpoczynek, ale niebawem wracamy do treningów – mówi Jerzy Bojko, trener Pogoni.

Okres „laby” dobiega jednak końca, bo niebawem zespól z najniższego stopnia podium rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej, a będą one bardzo intensywne, bo Pogoń ma w planach aż 10 gier kontrolnych. – Wracamy do zajęć dziewiątego stycznia, a już kilkanaście dni później zmierzymy się z mocnym rywalem czyli Tomasovią. Potem wybieramy się na mini zgrupowanie do Lublina i zmierzymy się tam z Sygnałem Lublin czyli liderem lubelskiej klasy okręgowej. W kolejnych tygodniach będziemy rywalizować z dobrze znanymi nam rywalami, a przygotowania zakończymy sparingiem z Granicą Lubycza Królewska – wylicza trener Pogoni.

Czy w przerwie zimowej może dojść do zmian kadrowych? – Okres między rundami nie sprzyja w przeprowadzaniu transferów, ale będziemy pracować nad wzmocnieniami, głównie w linii ataku. Nie planujemy ich jednak dużo, bardziej chciałbym skupić się na utrzymaniu obecnej kadry. Nie jest pewne czy zostanie z nami Kacper Łaba, który ze względu na pracę przenosi się w inny rejon kraju. To może mu utrudnić kontynuowanie gry w naszej drużynie. Być może ktoś z naszych zawodników dostanie ofertę z wyższej ligi – przyznaje Bojko. – Chcemy solidnie przepracować okres przygotowawczy by wiosną obronić trzecią lokatę. A może uda nam się nawet wskoczyć na drugie miejsce – kończy szkoleniowiec ekipy z Łaszczówki.

HARMONOGRAM SPARINGÓW POGONI 96 ŁASZCZÓWKA

20/21 styczeń: Tomasovia * 3/4 luty: Sygnał Lublin * 10/11 luty: Orkan Bełżec * 17/18 luty: Victoria Łukowa * 24/25 luty: Graf Chodywańce * 2/3 marzec: Korona Łaszczów * 9/10 marzec: Granica Lubycza Królewska.

Podtrzymali tradycję

Po sylwestrowych szaleństwach mimo niesprzyjającej pogody na orliku w Tarnogrodzie byli i obecni zawodnicy okolicznych klubów rozegrali ze sobą mecz noworoczny. Inicjatorami spotkania byli Tomasz Mazurek, Mariusz Dolecki i Bogdan Antolak. Organizatorzy cieszyli się, że sportowa tradycja została podtrzymana i zapewnili, że dołożą starań by była ona kontynuowana w kolejnych latach.