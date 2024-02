Pogoń 96 Łaszczówka wyjeżdża na krótkie zgrupowanie do Lublina

Pogoń w środę wieczorem w Suścu zmierzyła się z zespołem Resovii U-17. Mecz z młodzieżą z Podkarpacia zakończył się wynikiem 2:2. Oba gole dla Pogoni zdobył Michał Towbin. – To była dla nas bardzo mocna jednostka treningowa. Myślę, że oprócz Hetmana Zamość żadna drużyna z naszej ligi nie jest motorycznie tak przygotowana jak młodzież z Rzeszowa – mówi Jacek Paszkiewicz, zawodnik i jeden z działaczy Pogoni. – Po naszej stronie była dojrzałość i doświadczenie. Do przerwy prowadziliśmy 2:0. Potem zrobiliśmy kilka zmian i rywale wyrównali, ale najważniejsze dla nas było to aby każdy z zawodników wybiegał swoje na boisku. W tym miejscu chciałem pochwalić naszego nowego 17-letniego bramkarza Dawida Mańkuta, który zaliczył bardzo udany debiut oraz naszego prezesa Zbigniewa Jeruzala. Mimo 54 lat grał przeciwko rzeszowskiej młodzieży 30 minut – dodaje Paszkiewicz.

Po meczu z juniorami Resovii piłkarze z Łaszczówki nie zwolnią tempa. W czwartek drużyna uda się na krótkie zgrupowanie do Lublina, gdzie w sobotę zmierzy się z Sygnałem Lublin, a w niedzielę ich rywalem będzie KS Lublin. – Organizujemy taki wyjazd po raz drugi i możliwe, że będzie to już nasza coroczna tradycja. Nie jesteśmy klubem zamożnym, ale pokazujemy, że nie zawsze pieniądze są najważniejsze – mówi Paszkiewicz. – W sobotę zagramy z Sygnałem, który prowadzi mój serdeczny przyjaciel Przemysław Drabik. Fajnie będzie się spotkać, ale wiadomo, że na boisku nie będzie sentymentów. Jedziemy do Lublina w niemal najmocniejszym składzie i liczę, że ten wyjazd da nam dużo pozytywów – kończy Paszkiewicz.

A co słychać u innych drużyn? Pierwszą grę kontrolną ma za sobą Grom Różaniec, który pokonał 7:1 GKS Majdan Sieniawski. Trzy gole strzelił Arkadiusz Kwiatkowski, dwie bramki zdobył Volodymych Halych, a po golu dołożyli Dawid Pigan i Kmil Kaproń. Efektowną wygraną zanotowali też Błękitni Obsza zwyciężając 6:3 z Igrosem Krasnobród. Łupem strzeleckim podzielili się: Mateusz Gałka (trzy gole), Ugochukwu Precjous Chikatara, Vladyslav Shukailo oraz Mateusz Wróbel.

Porażką 1:2 zakończył się pierwszy mecz kontrolny Olimpiakosu Tarnogród z drużyną KS Bystrzyca (gol Macieja Niedzielskiego). Z kolei dowodzony przez Jarosława Czarnieckiego Potok Sitno przegrał 0:2 z ekipą Inter-Baum.