Przełamanie Huczwy Tyszowce. Wyniki 18. kolejki zamojskiej klasy okręgowej

Huczwa do wyjazdowego meczu w Miączynie podchodziła po wyjazdowej porażce z Grafem Chodywańce i domowym remisie z Błękitnymi Obsza, a więc po podwójnym wiosennym falstarcie. Dla podopiecznych Przemysława Siomy sobotni mecz zaczął się nienajlepiej. W 20 minucie gola strzelił Mateusz Okoniewski i miejscowi byli na prowadzeniu, niemal do końca pierwszej części spotkania. Jednak w 45. minucie Damian Ziółkowski dobrze dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, a „gola do szatni” strzałem głową zdobył Nazar Butenko.

W drugiej połowie gole zdobywali już tylko goście. W 65. minucie Łukasz Bubeła skopiował wyczyn Butenki strzelając gola z „główki”. Natomiast w 71. minucie Damian Ziółkowski uderzył po ziemi z rzutu wolnego i Huczwa miała już dwa gole zapasu. W doliczonym czasie gry wynik meczu pięknym strzałem z rzutu wolnego ustalił Bubeła i Huczwa sięgnęła po pierwszy wiosną komplet punktów.

– To był ciężki mecz na trudnym boisku, które było takie samo dla obu drużyn. W pierwszej połowie mieliśmy dwie niezłe okazje, ale nie skończyliśmy ich golami. Rywale w zasadzie zagrozili nam tylko raz i strzelili nam bramkę. Udało nam się strzelić gola do szatni, a po przerwie graliśmy zdecydowanie lepiej i zdobyliśmy kolejne gole. Można powiedzieć, że w tym meczu świetnie wyszły nam stałe fragmenty gry, a ozdobą spotkania był piękny gol Bubeły z rzutu wolnego na 4:1 – mówi Przemysław Sioma, trener Huczwy.

Dzięki wygranej w Miączynie nastroje w Huczwie zdecydowanie się poprawiły. – Wygrane zawsze sprawiają, że trener i drużyna czują się lepiej. Moim zdaniem to był najlepszy moment na przełamanie. Dzięki wygranej w Miączynie utrzymaliśmy drugie miejsce i będziemy starali się naciskać na Hetmana Zamość. Cieszy mnie też to, że po dwóch nieudanych meczach drużyna świetnie zareagowała. Przeciwko Olimpii każdy z zawodników pokazał charakter i zaangażowanie w grę – dodaje szkoleniowiec wicelidera rozgrywek.

W następnej kolejce ekipa z Tyszowców zmierzy się z walczącą o utrzymanie Unią Hrubieszów i każdy inny wynik niż jej wygrana będzie odbierany w kategorii sensacji.

Olimpia Miączyn – Huczwa Tyszowce 1:4 (1:1)

Bramki: Okoniewski (20) – Butenko (45), Bubeła (65), (90), Ziółkowski (71).

Olimpia (skład wyjściowy): Szopa – Bator, Śmiałko, Malec, Oszust – Okoniewski, D. Muzyczka, Podgórski, Nowak, Szura – Gałka.

Huczwa: Shpakivskyy – Wybranowski (80 Kwarciany), Butenko, Bubeła, D. Okalski – Torba (90 Nagaj), Szwanc, Dworak – Stec, Melnychuk (60 Sas), Ziółkowski (90 Bezpalko).

Sędziował: Łaba.

Ważne punkty Korony

Korona Łaszczów wygrała niezwykle ważny mecz z Olimpiakosem Tarnogród i oddaliła się od zespołów zamieszanych w walkę o utrzymanie

Ekipa z Łaszczowa bardzo szybko strzeliła Olimpiakosowi pierwszą bramkę. W 14. minucie indywidualną akcję przeprowadził Tomasz Bodeńko i płaskim strzałem na dalszy słupek trafił na 1:0. Na kolejnego gola kibicom Korony przyszło poczekać do 36. minuty kiedy Jakub Wawrzusiszyn wyszedł „sam na sam” z bramkarzem gości i nie zmarnował okazji. Miejscowi kropkę nad i postawili w 64. minucie. Dobre podanie z lewej strony otrzymał Roman Jędruszczak po czym przyjął piłkę, a następnie ze spokojem kopnął ją do siatki.

Bardzo cenne zwycięstwo w Obszy wywalczył Graf Chodywańce. Podopieczni grającego trenera Piotra Gozdka wygrali z tamtejszymi Błękitnymi 1:0. Gola na wagę trzech punktów strzelił w 23. minucie Grigoriy Gudov po dograniu od Kamila Murjasa. Dzięki temu Graf plasuje się na szóstym miejscu i ma prawo myśleć o poprawie tej lokaty po kolejnych spotkaniach.

Bezbramkowy remis Pogoni 96 Łaszczówka z Tanwią Majdan Stary wykorzystał Grom Różaniec. Podopieczni trenera Sergieja Sawczuka pokonali 4:0 Metalowca Goraj i obecnie to właśnie Grom plasuje się na trzecim miejscu w tabeli tracąc do drugiej Huczwy Tyszowce zaledwie dwa punkty.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA

Hetman Zamość – Potok Sitno 6:0 (Kushch-Vasylyshyn 24, 45-karny, 89, Chodacki 40, Kycko 43, Miedźwiedź 52) * Pogoń 96 Łaszczówka – Tanew Majdan Stary 0:0 * Unia Hrubieszów – Victoria Łukowa 2:5 (Nowak 32, A. Cymerman 88 - Baran 16, 42,61, Rybak 68, Kasperek 72) * Olimpia Miączyn – Huczwa Tyszowce 1:4 (Okoniewski 20 – Butenko 45, Bubeła 65, 90, Ziółkowski 71) * Sparta Łabunie – Omega Stary Zamość 1:3 (Pilipczuk 58 – Nizioł 10, Bojar 51, Wróbel 90) * Korona Łaszczów – Olimpiakos Tarnogród 3:0 (Bodeńko 14, Wawrzusiszyn 36, Jędruszczak 64) * Grom Różaniec – Metalowiec Goraj 4:0 (Pigan 42, 74, Shamatava 57, Kaproń 67) * Błękitni Obsza – Graf Chodywańce 0:1 (Gudov 23).