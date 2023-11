Runda jesienna zamojskiej klasy okręgowej w liczbach

– żadnego meczu zakończonego remisem nie mają na swoim koncie piłkarze Sparty Łabunie oraz Olimpii Miączyn. Z kolei ani jednej porażki na wyjedzie nie zanotował w tej rundzie lider tabeli czyli Hetman Zamość

1 – tylko jeden mecz jesienią zremisował Hetman i zanotował do tego ledwie jedną porażkę. Na drugim biegunie jest wspomniana Sparta, która na 15. kolejek wygrała zaledwie jedno spotkanie i obecnie zajmuje ostatnie miejsce w stawce będąc przy tym głównym kandydatem do spadku. Tylko jedno spotkanie zakończyło się jesienią walkowerem. Był to mecz Unii Hrubieszów z Olimpiakosem Tarnogród w drugiej kolejce. Na boisku górą była Unia, ale później wynik zmieniono.

3 – liczba zdobytych punktów jesienią przez Spartę Łabunie. Z kolei trzy zwycięstwa jesienią zapisała w pierwszej części sezonu Unia Hrubieszów, a trzy remisy mają na koncie Błękitni Obsza. Trzy porażki na półmetku rozgrywek mają z kolei Grom Różaniec i Pogoń 96 Łaszczówka.

7 – tyle zwycięstw w roli gospodarza mają na koncie piłkarze z Zamościa. Z kolei w całej rundzie siedem razy z różnych boisk jako zwycięzcy schodzili piłkarze Omegi Stary Zamość, Victorii Łukowa i Grafa Chodywańce.

10 – tylko tyle razy bramkarz Hetmana wyciągał piłkę z siatki w przeciągu całej rundy. Do tego ekipa z Zamościa tylko w trzech meczach straciła więcej niż jednego gola. Miało to miejsce w starciach z Tanwią Majdan Stary (wygrana) Omegą Stary Zamość (remis) i Pogonią 96 Łaszczówka (porażka)

12 – tyle goli wbiła Metalowcowi Goraj Huczwa Tyszowce w ich starciu w ramach 11. kolejki. To najwyższe zwycięstwo w lidze, a przy tym spotkanie, w którym padło najwięcej goli. Jedną bramkę mniej wbił w trzeciej kolejce Potokowi Sitno Hetman Zamość.

13 – liczba wygranych Hetmana Zamość w rundzie jesiennej. O dwie mniej ma wicelider czyli Huczwa

14 – tyle porażek jesienią poniosła Sparta Łabunie co jest najgorszym wynikiem w lidze. To także liczba punktów jaką jesienią wywalczyli zawodnicy Potoku Sitno.

25 – na półmetku sezonu tylko dwie drużyny osiągnęły taki sam wynik punktowy. Po 25 „oczek” mają obecnie na swoich kontach Omega i Graf.

40 – tyle punktów po rundzie jesiennej na koncie ma Hetman. Pięć „oczek” mniej zapisali na swoje konta piłkarze Huczwy Tyszowce, a podium uzupełnia Pogoń 96 Łaszczówka z dorobkiem 32 punktów.

75 – liczba bramek zdobytych w rundzie jesiennej przez piłkarzy z Zamościa. Po rewelacyjnym wrześniu w wykonaniu zespołu trenera Roberta Wieczerzaka wydawało się, że Hetman jeszcze na półmetku sezonu osiągnie „setkę”. Jednak w październiku ekipa z Zamościa miała nieco gorzej nastawione celowniki, co nie zmienia jednak faktu, że przez całą jesień z 15 meczów wygrała 13.