Ruszył Puchar Starostów. Męczarnie Huczwy i sensacyjna wygrana Cosmosu Józefów

Zaczynamy od powiatu biłgorajskiego. Niespodziankę, a nawet sensację sprawił Cosmos Józefów, który pokonał u siebie Błękitnych Obsza po golach Krystian Marca i Szymon Ożoga. Aż sześć goli padło w Korchowie, ale tamtejszy Tarpan uległ Olendrowi Sól aż 1:5. Honorowego gola dla gospodarzy zdobył Marcin Grasza. Natomiast dla Olendra trafiali Konrad Leńczuk, Daniel Pyzio, Paweł Muzyka i zawodnik testowany. Do tego padła jeszcze bramka samobójcza strzelona sobie przez gospodarzy. Spore problemy z awansem miał za to Olimpiakos Tarnogród, który wygrał w Chmielku z tamtejszym Huraganem 3:2. Awans w pewnym stylu osiągnął za to Metalowiec Goraj oraz Victoria Łukowa, która w przyszłym sezonie powinna bić się o podium w zamojskiej klasie okręgowej.

Przejdźmy do powiatu zamojskiego. Istną kanonadę w meczu KS Roztocza Szczebrzeszyn z Sokołem Zwierzyniec zobaczyli tamtejsi kibice. Ekipa ze Szczebrzeszyna wygrała 8:3, a gole dla gospodarzy strzelali: Arkadiusz Bąk (trzy), Jakub Krztoń (dwa), Patryk Waga (dwa) i Filip Gawron. Natomiast inny zespół ze Szczebrzeszyna – ASPN Roztocze pokonał na wyjeździe Alwę Brody Małe 5:0. Z kolei Sparta Łabunie z debiutującym na jej ławce trenerskiej Tomaszem Goździkiem pokonała 7:2 Potok Sitno, który od niedawna prowadzi Przemysław Gałka. Dubletem w tym spotkaniu popisali się Michał Przyczyna i Tomasz Nowak, a po bramce dołożyli Hubert Buczak, Kacper Zając i zawodnik testowany.

Pora na powiat tomaszowski, a tam od razu doszło do derbów. Już w ćwierćfinale Korona Łaszczów trafiła na Pogoń 96 Łaszczówkę. Lepsi okazali się goście, którzy wygrali 4:2 po dwóch golach Tomasza Kłosa i po jednym trafieniu Pawła Świątka i Sylwestra Kuksa. Wielkie problemy z awansem miała za to Huczwa Tyszowce. Na boisku w Lubyczy Królewskiej Ruch Machnów Nowy dzielnie stawiał czoła faworytowi, ale finalnie uległ 0:1. Gola na wagę awansu dla drużyny trenera Przemysława Siomy strzelił Damian Okalski.

PUCHAR STAROSTÓW 2024

POWIAT BIŁGORAJSKI

1/8 finału: LZS Tanew Majdan Stary – wolny los * Grom Różaniec – wolny los * Piast Babice – Relax Księżpol 5:0 * Cosmos Józefów – Błękitni Obsza 2:1 * Tarpan Korchów – Olender Sól 1:5 * Huragan Chmielek – Olimpiakos Tarnogród 2:3 * Wola Różaniecka/Luchów – Metalowiec Goraj 0:4 * Włókniarz Frampol – Victoria Łukowa 0:6.

Ćwierćfinały (20/21 lipca): Piast – Grom * Cosmos – Olender * Tanew – Olimpiakos * Metalowiec – Victoria.

Półfinały: 27/28 lipca * Finał: 03/04 sierpnia.

POWIAT ZAMOJSKI

Delta Nielisz – wolny los * Olimpia Miączyn – wolny los * Perła Deszkowice – wolny los * KS Roztocze Szczebrzeszyn – Sokół Zwierzyniec 8:3 * Orion-Stihl Jacnia – BKS Bodaczów 2:4 * Sparta Łabunie – Potok Sitno 7:2 * Alwa Brody Małe – ASPN Roztocze Szczebrzeszyn 0:5 * Igros Krasnobród – Omega Stary Zamość (wtorek o 18).

Ćwierćfinały (20/21 lipca): KS Roztocze – Olimpia * Perła – Bodaczów * Delta – Igros/Omega * Sparta – ASPN Roztocze

Półfinały: 27/28 lipca * Finał: 3/4 sierpnia.

POWIAT TOMASZOWSKI

Ćwierćfinały: Graf Chodywańce – wolny los * Korona Łaszczów – Pogoń 96 Łaszczówka 2:4 * Perła Telatyn – Orkan Bełżec 2:9 * Ruch Machnów Nowy – Huczwa Tyszowce 0:1.

Półfinały (20/21 lipca): Orkan Bełżec – Pogoń * Graf – Huczwa.

Finał: 27/28 lipca.

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Półfinały (20/21 lipca):Unia Hrubieszów – Kryształ Werbkowice * Huragan Hrubieszów – Andoria Mircze

Finał: 27/28 lipca.