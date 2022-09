Unia Hrubieszów -Olimpia Miączyn 5:2. Gol z cyklu "stadiony świata"

PGE oficjalnie w Lublinie. Wpływowi działacze PiS na otwarciu, "festiwal radości trwa"

To już oficjalne – po miesiącach oczekiwania i załatwiania formalności, trzecia co do wielkości firma w Polsce – Grupa Kapitałowa PGE – jest już w Lublinie. Na razie jak na swoje możliwości kadrowa obecność będzie symboliczna, ale finansowo szybko odczujemy przenosiny energetycznego giganta z Warszawy do naszego regionu.