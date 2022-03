W weekend startuje Keeza zamojska klasa okręgowa

Ostatnie mecz o punkty z zamojskiej okręgówce miał miejsce 14 listopada, kiedy w zaległym spotkaniu Pogoń Łaszczówka pokonała u siebie 2:1 Victorię Łukowa. Od tego czasu minął więc szmat czasu, ale w każdym z klubów zastanawiano się nad jednym – co zrobić by poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Oczywiście największe zmartwienie mieli działacze drużyn, którym w tym sezonie przyszło bić się o utrzymanie.

Na półmetku rozgrywek w najtrudniejszym położeniu jest Tur Turobin, który z dorobkiem siedmiu punktów zamyka stawkę i jest murowanym kandydatem do spadku. Niewiele lepiej przedstawia się sytuacja Sparty Łabunie i Pogoni 96 Łaszczówka. Działacze tego ostatniego klubu chcąc poprawić miejsce w tabeli w miejsce Artura Jaremki zatrudnili doświadczonego Jerzego Bojkę. Wszystko po to by zespół wiosną piął się systematycznie w górę. Jednak i trener Jaremko będzie miał okazję zaprezentować swój warsztat i pomysł na grę, bo w drugiej części sezonu przyjdzie mu prowadzić Koronę Łaszczów, która jesienią także zawodziła.

Kto jeszcze postawił na zmiany na trenerskiej ławce? Szkoleniowcem Roztocza Szczebrzeszyn w rundzie wiosennej będzie Grzegorz Paczkos, który niegdyś strzegł bramki choćby Sokoła Zwierzyniec. Natomiast grającym szkoleniowcem Olimpii Miączyn został Przemysław Gałka, który jeszcze niedawno był piłkarzem Hetmana Zamość. – W ramach umowy partnerskiej jaką zawarliśmy z LKS Olimpia Miączyn Przemysław Gałka został oddelegowany jako grający trener i zaczyna swoją przygodę trenerską z drużyną występującą w Zamojskiej Klasie Okręgowej. Nie zawieszając korków na kołek Przemek wzmocni również naszego partnera swoim doświadczeniem piłkarskim zdobytym w rozgrywkach na wielu szczeblach ligowych. Liczymy ze w Olimpii rozwinie on trenerskie skrzydła, nadal wspierając K.S. Hetman w Zarządzie – zakomunikował klub z Zamościa za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W najbliższy weekend nowych szkoleniowców czekają pierwsze mecze o stawkę. „Na papierze” najtrudniejsze zadanie czeka Roztocze, które zagra u siebie z drugą w tabeli Tanwią Majdan Stary. Z kolei lider rozgrywek – Omega Stary Zamość pojedzie po punkty do Lubyczy Królewskiej. Zespół trenera Pawła Lewandowskiego kolejny raz przewodzi w stawce na półmetku sezonu, ale w ostatnich latach zawsze tracił prowadzenie w końcówce, a co za tym idzie tracił szansę na awans. Teraz by tego uniknąć Bartosz Nizioł i spółka muszą punktować już od pierwszego wiosennego spotkania.

KEEZA ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – 16 KOLEJKA

Łada 1945 Biłgoraj – Włókniarz Frampol * Korona Łaszczów – Olimpia Miączyn * Metalowiec Goraj – Sparta Łabunie * Tur Turobin – Pogoń 96 Łaszczówka * Błękitni Obsza – Olimpiakos Tarnogród * Victoria Łukowa – Andoria Mircze * Roztocze Szczebrzeszyn – Tanew Majdan Stary * Granica Lubycza Królewska – Omega Stary Zamość.