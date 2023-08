W weekend startuje sezon 2023/2024 zamojskiej klasy okręgowej

W poprzednim sezonie ligę w cuglach wygrała Łada 1945 Biłgoraj przechodząc przez sezon „suchą stopą”. Łada w 30 meczach nie zanotowała bowiem ani jednej porażki i w pełni zasłużenie awansowała do Hummel IV Ligi. Powtórzyć wyczyn trenera Jarosława Czarnieckiego i jego podopiecznych w tym sezonie będzie piekielnie trudno. A to dlatego, że rozgrywki będą bardzo zacięte, a kandydatów do walki o czołowe lokaty nie brakuje. Na pierwszy plan wysuwa się Hetman Zamość, którego obecność na poziomie zaledwie „okręgówki” zwyczajnie nie przystoi ze względu na tak wspaniałą historię. Dlatego zespół trenera Roberta Wieczerzaka będzie w tym sezonie chciał skutecznie powalczyć o awans. I choć w Pucharze Starostów Hetmanowi nie poszło zbyt dobrze to nikt specjalnie nie przejął się tym niepowodzeniem, bo najważniejsza jest oczywiście liga.

Pokrzyżować plany zamościanom będą chcieli piłkarze Huczwy Tyszowce. Ekipa trenera Przemysława Siomy została latem przebudowana i w zespole pojawiło się jeszcze więcej miejscowych zawodników. Z drużyny odszedł jednak Jaba Phkhakadze, który został królem strzelców poprzedniego sezonu i, co tu dużo mówić, przerastał umiejętnościami większość swoich rywali o minimum dwie klasy. Trudno się więc dziwić, że trafił do trzecioligowych Karpat Krosno.

Pewnymi niewiadomymi są Błękitni Obsza i Grom Różaniec, a więc spadkowicz z Hummel IV Ligi. Błękitni na wyższym poziomie doświadczyli wielu bolesnych porażek i nie wiadomo jak szybko zdołają odbudować się mentalnie po takim sezonie. Z kolei w Gromie przyszedł czas na nowe rozdanie. Po tym jak z klubem pożegnał się Dariusz Majcher stery objął Siergiej Sawczuk i to jemu powierzono proces skutecznej przebudowy drużyny. Pewną zagadką, do czego już przyzwyczaili się kibice, będzie także Tanew Majdan Stary. Kiedy Tomasz Blicharz i spółka mają swój dzień grają jak z nut. Niestety tej drużynie zdarzały się w przeszłości zaskakujące wahania formy

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA - I KOLEJKA

Omega Stary Zamość – Hetman Zamość * Potok Sitno – Grom Różaniec * Metalowiec Goraj – Korona Łaszczów * Tanew Majdan Stary – Unia Hrubieszów * Olimpiakos Tarnogród – Olimpia Miączyn * Victoria Łukowa – Błękitni Obsza * Huczwa Tyszowce – Graf Chodywańce * Pogoń 96 Łaszczówka – Sparta Łabunie.