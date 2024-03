Wraca zamojska klasa okręgowa. Faworyt do awansu nadal ten sam

Zima minęła szybko, a kluby w trakcie przygotowań nie próżnowały rozgrywając szereg meczów kontrolnym. Jednym szło zdecydowanie lepiej, innym nieco gorzej, ale weryfikacją wykonanej pracy będą oczywiście rozgrywki ligowe.

Po rundzie jesiennej na pierwszym miejscu jest Hetman Zamość, będący zarazem głównym faworytem do awansu. – Przygotowania były trochę zaburzone kilkoma urazami i chorobami, ale ogólnie wszystko to co mieliśmy zaplanowane, udało nam się zrealizować. Jeśli chodzi o sparingi, to jesteśmy zadowoleni z postawy drużyny w tych meczach, a ostatni sprawdzian wypadł bardzo dobrze. Generalnie jesteśmy pełni optymizmu przed pierwszym meczem ligowym – zdradził za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych przed startem rozgrywek Robert Wieczerzak, trener Hetmana.

Lider tabeli w sobotę zagra na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zamościu z Omegą Stary Zamość. W pierwszej kolejce pomiędzy tymi zespołami padł remis, ale tym razem Hetman celuje w wygraną. Między innymi dlatego, że Omega w ostatnim meczu kontrolnym została rozbita przez Huczwę Tyszowce aż 0:7. Jej kibice zapewne są pełni niepokoju, ale ekipa trenera Tomasza Goździuka jeśli tylko chce może postawić się każdemu rywalowi.

Skoro już o Huczwie była mowa – zespół Przemysława Siomy zagra na inaugurację wiosny z Grafem Chodywańce, czyli jedną z rewelacji rozgrywek. Graf na półmetku ligi jest siódmy i co ciekawe zdecydowanie lepiej radzi sobie z zespołami wyżej notowanymi. Czy sprawi kolejną niespodziankę? Przekonamy się w sobotę.

Gdzie jeszcze powinno być ciekawie? Na pewno w Obszy, gdzie tamtejsi Błękitni spróbują postawić się Victorii Łukowa, a także w Miączynie gdzie Olimpia zagra z Olimpiakosem Tarnogród. Jesienią obie te ekipy miały swoje problemu i w obu obozach liczą, że wiosna będzie zdecydowanie bardziej udana. Ważne starcie dla układu w dole tabeli odbędzie się za to w Łaszczowie. Korona zagra bowiem z Metalowcem Goraj i jeśli wygra może włączyć się do walki o górną część tabeli. Z kolei niespodziankę trudno będzie sprawić Sparcie Łabunie i Unii Hrubieszów. Ci pierwsi zagrają u siebie z Pogonią Łaszczówka, a Unia spróbuje powalczyć z podrażnioną nieudaną jesienią Tanwią Majdan Stary.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – 16. KOLEJKA

Sobota: Sparta Łabunie – Pogoń 96 Łaszczówka * Hetman Zamość – Omega Stary Zamość * Unia Hrubieszów – Tanew Majdan Stary * Olimpia Miączyn – Olimpiakos Tarnogród * Graf Chodywańce – Huczwa Tyszowce * Niedziela: Grom Różaniec – Potok Sitno * Korona Łaszczów – Metalowiec Goraj * Błękitni Obsza – Victoria Łukowa.