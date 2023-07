Zamojska klasa okręgowa wróci do gry już w pierwszej połowie sierpnia

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie rozgrywki zamojskiej klasy okręgowej z ogromną przewagą wygrała Łada 1945 Biłgoraj i zapewniła sobie awans do Hummel IV Ligi. Kolejny sezon powinien być zdecydowanie bardziej zacięty. W stawce nie ma już Łady, ale do „najciekawszej ligi świata” wracają Błękitni Obsza i Grom Różaniec, które poprzednią kampanię zakończyły spadkiem z czwartoligowego poziomu. Stawkę uzupełni też trójka beniaminków – mistrz klasy A czyli Metalowiec Goraj, Potok Sitno, a także Sparta Wożuczyn.

Większość ekip wznowiła już przygotowania do nowego sezonu. „Na papierze” głównymi kandydatami do czołowych miejsc powinny być ekipy Hetmana Zamość i Huczwy Tyszowce, ale z pewnością i spadkowicze będą chcieli powalczyć o powrót do Hummel IV Ligi. Nie można także zapominać o Tanwi Majdan Stary, która zanotowała bardzo dobrą drugą część sezonu 2022/2023. Dlatego nadchodzące rozgrywki zapowiadają się bardzo ciekawie.

Już w pierwszej kolejce kibiców czekają niezwykle emocjonujące starcia. „Na dzień dobry” Omega Stary Zamość podejmie u siebie wspomnianego już Hetmana, a Tanew sprawdzi formę Unii Hrubieszów, która wiosną spisywała się bardzo mizernie. Emocji nie powinno zabraknąć także w starciu Potoku Sitno z Gromem Różaniec. Wszystkie te spotkania odbędą się 12 lub 13 sierpnia. A już 15 sierpnia (wtorek) zaplanowano drugą kolejkę. Będzie to tym samym jedyna seria gier rundy jesiennej, która odbędzie się w trakcie tygodnia – pozostałe planowo mają zostać rozegrane w weekendy. Pierwsza runda zmagań zakończy się tradycyjnie 11 i 12 listopada.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – TERMINARZ PIERWSZEJ I DRUGIEJ KOLEJKI

12-13 sierpnia: Omega Stary Zamość – Hetman Zamość * Potok Sitno – Grom Różaniec * Metalowiec Goraj – Korona Łaszczów * Tanew Majdan Stary – Unia Hrubieszów * Olimpiakos Tarnogród – Olimpia Miączyn * Victoria Łukowa – Błękitni Obsza * Huczwa Tyszowce – Graf Chodywańce * Pogoń 96 Łaszczówka – Sparta Łabunie. 15 sierpnia: Hetman – Graf * Błękitni – Huczwa * Olimpia – Victoria* Unia – Olimpiakos * Korona – Tanew * Pogoń – Metalowiec * Grom – Sparta *Omega – Potok.

Ruszył Puchar Starostów

Od 12 lipca rozpoczęły się zmagania w Pucharze Starostów. Inauguracja obecnej edycji miała miejsce w Jacni gdzie tamtejszy Orion przegrał 3:8 z Omegą Stary Zamość. W piątek do niespodzianki doszło w Zamościu – tam Hetman uległ 0:2 Potokowi Sitno. W innych starciach Orkan Bełżec ograł Graf Chodywańce 5:1, Sparta Wożuczyn uległa Huczwie Tyszowce 1:4, a Piast Babice przegrał z Relaxem Księżpol 2:5.