Zamojska klasa okręgowa. Znamy pierwszych półfinalistów i finalistów w Pucharach Starostów

Zacznijmy od powiatu biłgorajskiego. Tam świetnie rozgrywkach idzie Cosmosowi Józefów. Zespół grający obecnie na poziomie klasy B awansował do półfinału pokonując na stadionie w Długim Kącie 3:2 Olender Sól. Dwie bramki dla Cosmosu strzelili zawodnicy testowani, a trzeciego gola dołożył Kamil Przybysławski.

Ekipa z Józefowa o finał powalczy z Gromem Różaniec, który w ćwierćfinale pokonał na wyjeździe Piasta Babice 4:1 i sięgając po awans dzięki dobrej grze w końcówce spotkania. Gole dla ekipy Sergieja Sawczuka strzelali: Arkadiusz Kwiatkowski, Kamil Kaproń i Maciej Cynka, a jedna z bramek dla Gromu padła po strzale samobójczym.

Problemów z awansem do kolejnej rundy nie miała Tanew Majdan Stary, która w meczu na stadionie Leśnym pewnie ograła Olimpakos Tarnogród 4:0. Dubletem w tym meczu popisał się Adrian Dziura, a po jednej bramce dołożyli Kacper Maciocha i Maks Kubik. Ostatnim półfinalistą została Victoria Łukowa pokonując w Goraju tamtejszego Metalowca 2:1. Gole dla ekipy z Łukowej strzelili: Jarosław Stępień i Jarosław Mazur.

Pora na powiat zamojski. KS Roztocze Szczebrzeszyn okazało się słabsze od Olimpii Miączyn. Co prawda dwa gole dla miejscowych strzelił Filip Gawron, ale Olimpia strzeliła ich aż pięć. Cztery z nich zdobyli zawodnicy testowani, a jedną Kamil Znaniecki. Problemów z awansem do dalszej fazy nie miał BKS Bodaczów wygrywając w Deszkowicach z tamtejszą Perłą. W rozgrywkach gra dalej ASPN Roztocze Szczebrzeszyn, które w walce o półfinał pokonało w Łabuniach tamtejszą Spartę 4:2. Gole dla ekipy Roztocza strzelali: Piotr Olech, Jacek Paszkiewicz i dwa razy Jakub Brodaczewski. Zdecydowanie więcej emocji było w meczu Delty Nielisz z Omegą Stary Zamość. W regulaminowym czasie padł remis 3:3, a w karnych więcej zimnej krwi zachowali goście i awansowali do półfinału.

W powiecie tomaszowskim i hrubieszowskim znamy już finalistów. Orkan Bełżec nie dał rady Pogoni 96 Łaszczówka ulegając jej u siebie aż 0:7. Hattricka w tym meczu zanotował Sylwester Kuks, a po jednym golu dołożyli Jakub Jeruzal, Tomasz Kłos, Michał Towbin i Artur Lis. Pewną wygraną nad Huczwą Tyszowce popisał się także Graf Chodywańce. Zespół, który latem przejął trener Bohdan Bławacki wygrał 3:0, a łupem bramkowym podzielili się: Fabian Surmacz, Kacper Ciećko i jeden z zawodników testowanych.

W powiecie hrubieszowskim Unia Hrubieszów przegrała z Kryształem Werbkowice 0:2 (gole w końcówce strzelili Jakub Jarosz i Wojciech Góra). Drugim finalistą został Huragan Hrubieszów pokonując po rzutach karnych faworyzowaną Andorię Mircze.

PUCHAR STAROSTÓW 2024

POWIAT BIŁGORAJSKI

1/8 finału: LZS Tanew Majdan Stary – wolny los * Grom Różaniec – wolny los * Piast Babice – Relax Księżpol 5:0 * Cosmos Józefów – Błękitni Obsza 2:1 * Tarpan Korchów – Olender Sól 1:5 * Huragan Chmielek – Olimpiakos Tarnogród 2:3 * Wola Różaniecka/Luchów – Metalowiec Goraj 0:4 * Włókniarz Frampol – Victoria Łukowa 0:6.

Ćwierćfinały: Piast – Grom 1:4 * Cosmos – Olender 3:2 * Tanew – Olimpiakos 4:0 * Metalowiec – Victoria 1:2.

Półfinały (27/28 lipca): Cosmos – Grom * Tanew – Victoria. * Finał: 03/04 sierpnia.

POWIAT ZAMOJSKI

1/8 finału: Delta Nielisz – wolny los * Olimpia Miączyn – wolny los * Perła Deszkowice – wolny los * KS Roztocze Szczebrzeszyn – Sokół Zwierzyniec 8:3 * Orion-Stihl Jacnia – BKS Bodaczów 2:4 * Sparta Łabunie – Potok Sitno 7:2 * Alwa Brody Małe – ASPN Roztocze Szczebrzeszyn 0:5 * Igros Krasnobród – Omega Stary Zamość 0:7.

Ćwierćfinały: KS Roztocze – Olimpia 2:5 * Perła – Bodaczów 0:5 * Delta – Omega 3:3 (karne 1:4) * Sparta – ASPN Roztocze 2:4.

Półfinały (27/28 lipca): Bodaczów – Olimpia * ASPN Roztocze – Omega * Finał: 3/4 sierpnia.

POWIAT TOMASZOWSKI

Ćwierćfinały: Graf Chodywańce – wolny los * Korona Łaszczów – Pogoń 96 Łaszczówka 2:4 * Perła Telatyn – Orkan Bełżec 2:9 * Ruch Machnów Nowy – Huczwa Tyszowce 0:1.

Półfinały: Orkan Bełżec – Pogoń 0:7 * Graf – Huczwa 3:0.

Finał (27/28 lipca): Pogoń – Graf.

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Półfinały: Unia Hrubieszów – Kryształ Werbkowice 0:2 * Huragan Hrubieszów – Andoria Mircze 0:0 (2:1 karne).

Finał (27/28 lipca): Huragan – Kryształ.