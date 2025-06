Zmiana lidera przed ostatnią kolejką. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek liderem tabeli z dorobkiem 67 punktów był Grom. O jedno „oczko” mniej miała Tanew, a trzecia w tabeli Victoria miała na koncie 61 punktów.

W pierwszych minutach gospodarze ruszyli do ataku i szukali okazji głównie po strzałach z dystansu. W odpowiedzi w 10 minucie po dobrym podaniu górą za linię obrony znalazł się Jakub Paćkowski, ale źle opanował piłkę i przechwycił ją stojący w bramce Victorii Krzysztof Żukowski. W 18 minucie gospodarze objęli prowadzenie. Po dobrym podaniu z lewego skrzydła w polu karnym Gromu znalazł się Tomasz Marzęda i sprytnym strzałem w kierunku dalszego słupka trafił do siatki.

W 31 minucie Marcel Pędlowski został sfaulowany w polu karnym gości i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł najlepszy strzelec Victorii w tym sezonie Maciej Welman i choć Łukasz Szawara wyczuł jego intencje to piłka znalazła się z bramce. W 39 minucie goście mogli zdobyć gola kontaktowego. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego źle tor lotu piłki obliczył bramkarz Victorii, ale piłka nie wpadła do bramki tylko przeszła obok słupka. Chwilę później groźnie z rzutu wolnego przymierzył Kamil Kaproń lecz piłka przeleciała minimalnie nad poprzeczką.

Po zmianie stron goście mocno ruszyli do przodu i w 46 minucie przed szansą stanął Akaki Shamatava, ale uderzył tylko w boczną siatkę. W kolejnych minutach napór gości nie malał i w 55 minucie Grom zdobył gola kontaktowego. Po przechwycie piłki na własnej połowie i szybkim ataku piłkę do bramki miejscowych skierował Jakub Marzec. Cztery minuty później mogło być 2:2, ale goście nie wykorzystali nieporozumienie pomiędzy Maciejem Ostrowskim, a Żukowskim.

W 65 minucie sytuacja gospodarzy mocno się skomplikowała po tym jak czerwoną kartkę za faul na wychodzącym na czystą pozycję zawodnikiem gości zobaczył Jakub Węgrzyn. Niebawem siły się wyrównały, bo w 74 minucie czerwony kartonik (za dwie żółte kartki) zobaczył Volodymyr Halych. To nie był jednak koniec negatywnych emocji. Na 10 minut przed końcem z boiska za dwie żółte kartki wyleciał Tomasz Marzęda i goście znów mieli przewagę jednego zawodnika.

Przyjezdni do ostatnich minut próbowali zdobyć gola na wagę jednego punktu, ale wynik już się nie zmienił i w hicie rundy wiosennej lepsza okazała się Victoria.

Victoria Łukowa – Grom Różaniec 2:1 (2:0)

Bramki: Marzęda (19), Welman (32-karny) – Marzec (55).

Victoria: Żukowski – Węgrzyn, Maciej. Ostrowski, Marcin Ostrowski – Sz. Świerszcz, Buczek, Stępień, Futyma – Marzęda, Pędlowski, Welman.

Grom: Szawara – Kozyra, Halych, D. Konopka, Padiasek (82 Gałka), Marzec, P. Konopka (90 Hanas), Shamatava, Kaproń, Paćkowski, Kwiatkowski (44 Szarlip).

Czerwone kartki: Węgrzyn (65-za faul), Marzęda (80-za dwie żółte) – Halych (74-za dwie żółte)

Sędziował: H. Chmura.

O tej samej porze rozpoczął się mecz w Tyszowcach, gdzie tamtejsza Huczwa podejmowała Tanew Majdan Stary. Mecz świetnie ułożył się dla gości, bo już w 13 minucie do siatki Huczwy trafił Mateusz Dziurdza, a kwadrans później kolejne trafienie dla Tanwi dołożył Michał Skubis.

W drugiej połowie emocji również nie brakowało. Najpierw gola kontaktowego dla miejscowych zdobył Damian Ziółkowski, ale niebawem trzeciego gola dla Tanwi strzelił Maksymilian Kubik wykorzystując rzut karny i ustalając tym samym wynik niedzielnego spotkania.

Dzięki wygranej w Tyszowcach i porażce lidera w Łukowej Tanew na kolejkę przed końcem rozgrywek wskoczyła na fotel lidera. W ostatniej kolejce piłkarze trenera Bogdana Antolaka zagrają na wyjeździe z BKS Bodaczów i jeśli nie zgubią w tym starciu punktów zakończą rozgrywki na pierwszym miejscu.

Huczwa Tyszowce – Tanew Majdan Stary 1:3 (0:2)

Bramki: Ziółkowski (66) – Dziurdza (14), Skubis (29), Kubik (82-karny).

Huczwa: Mac – Bubeła (74 Nagaj), Dworak (70 Radom), Gacki, Lis, D. Oklaski, M. Okalski (69 Zarębski), Szwanc, Torba, Wybranowski (46 Materna), Ziółkowski.

Tanew: Kniaź – Gajór, Ł. Kusiak, Legieć, K. Blicharz – Maciocha (89 Kiełbasa), Kubik – Skubis, Dziurdza (90 Rymarz), Skwarek – A. Kusiak (84 Dziura).

Sędziował: M. Kluk.

ZAMOJSKA KLASA OKRĘGOWA – POZOSTAŁE WYNIKI 29. KOLEJKI

Pogoń 96 Łaszczówka – Andoria Mircze 2:0 (Żurawski 7, Kłos 90) * Olimpiakos Tarnogród – Omega Stary Zamość 4:3 (Nawrocki 11, 12, 45, Hyz 72 – Krukowski 38, Buczek 41, Tucki 59) * Błękitni Obsza – Potok Sitno 0:1 (Bondyra 84) * Kryształ Werbkowice – BKS Bodaczów 0:5 (S. Kurzawa 7, 27, 37, Dołba 33, Mielnik 58) * Korona Łaszczów – Olimpia Miączyn 1:3 (Wasyl – Wróbel dwie, Wiatrzyk) * Graf Chodywańce – Olender Sól nie odbył się.

30 kolejka: Olimpia – Victoria * Grom – Pogoń * Andoria – Graf * Olender – Kryształ * Bodaczów – Tanew * Huczwa – Błękitni * Potok – Olimpiakos * Omega – Korona.