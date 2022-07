Znamy terminarz Keeza zamojskiej klasy okręgowej

W tym sezonie rozgrywki w Keeza zamojskiej klasie okręgowej zapowiadają się bardzo ciekawie. A to dlatego, że w stawce pojawi się wiele bardzo znanych „firm”. O awans kolejny raz spróbuje powalczyć Omega Stary Zamość, która w poprzednim sezonie już cieszyła się z promocji do Hummel IV Ligi, ale już po sezonie na skutek odwołania Błękitnych Obsza do Polskiego Związku Piłki Nożnej szczebel wyżej znaleźli się właśnie Błękitni.

O czołowe lokaty będzie liczyć się Łada 1945 Biłgoraj, która latem dokonała wielu wzmocnień i jest uznawana za głównego faworyta rozgrywek. Nie można zapomnieć jednak również o spadkowiczach – Huczwie Tyszowce, Igrosie Krasnobród i Hetmanie Zamość. Z kolei z klasy A do „okręgówki” awansowała między innymi Unia Hrubieszów i z pewnością jej działacze i zawodnicy nie zadowolą się odległym miejscem.

TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ KEEZA ZAMOJSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

1 kolejka (13-14 sierpnia): Unia Hrubieszów – Omega Stary Zamość * Orkan Bełżec – Tanew Majdan Stary * Graf Chodywańce – Włókniarz Frampol * Łada 1945 Biłgoraj – Olimpiakos Tarnogród * Huczwa Tyszowce – Hetman Zamość * Korona Łaszczów – Igros Krasnobród * Pogoń 96 Łaszczówka – Granica Lubycza Królewska * Olimpia Miączyn – Victoria Łukowa

2 kolejka (20-21 sierpnia):Omega – Victoria * Granica – Olimpia * Igros – Pogoń * Hetman – Korona * Olimpiakos – Huczwa * Włókniarz – Łada * Tanew – Graf *Unia – Orkan

3 kolejka (24 sierpnia): Orkan – Omega * Graf – Unia * Łada – Tanew * Huczwa – Włókniarz * Korona – Olimpiakos * Pogoń – Hetman * Olimpia – Igros * Victoria – Granica

4 kolejka (27-28 sierpnia): Omega – Granica * Igros – Victoria * Hetman – Olimpia * Olimpiakos – Pogoń * Włókniarz – Korona * Tanew – Huczwa * Unia – Łada * Orkan – Graf

5 kolejka (3-4 września):Graf – Omega * Łada – Orkan * Huczwa – Unia * Korona – Tanew * Pogoń – Włókniarz * Olimpia – Olimpiakos * Victoria – Hetman * Granica – Igros

6 kolejka (10-11 września):Omega – Igros * Hetman – Granica * Olimpiakos – Victoria * Włókniarz – Olimpia * Tanew – Pogoń * Unia – Korona * Orkan – Huczwa * Graf – Łada

7 kolejka (17-18 września): Łada – Omega * Huczwa – Graf * Korona – Orkan * Pogoń – Unia * Olimpia – Tanew * Victoria – Włókniarz * Granica – Olimpiakos * Igros – Hetman

8 kolejka (24-25 września): Omega – Hetman * Olimpiakos – Igros * Włókniarz – Granica * Tanew – Victoria * Unia – Olimpia * Orkan – Pogoń * Graf – Korona * Łada – Huczwa

9 kolejka (1-2 października):Huczwa – Omega * Korona – Łada * Pogoń – Graf * Olimpia – Orkan * Victoria – Unia *Granica – Tanew * Igros – Włókniarz * Hetman – Olimpiakos

10 kolejka (8-9 października): Omega – Olimpiakos * Włókniarz – Hetman * Tanew – Igros * Unia – Granica * Orkan – Victoria * Graf – Olimpia * Łada – Pogoń * Huczwa – Korona

11 kolejka (15-16 października): Korona – Omega * Pogoń – Huczwa * Olimpia – Łada * Victoria – Graf * Granica – Orkan * Igros – Unia * Hetman – Tanew * Olimpiakos – Włókniarz

12 kolejka (22-23 października): Omega – Włókniarz * Tanew – Olimpiakos * Unia – Hetman * Orkan – Igros * Graf – Granica *Łada – Victoria * Huczwa – Olimpia * Korona – Pogoń

13 kolejka (29-30 października):Pogoń – Omega * Olimpia – Korona * Victoria – Huczwa * Granica – Łada * Igros – Graf * Hetman – Orkan * Olimpiakos – Unia * Włókniarz – Tanew

14 kolejka (5-6 listopada): Omega – Tanew * Unia – Włókniarz * Orkan – Olimpiakos * Graf – Hetman * Łada – Igros * Huczwa – Granica * Korona – Victoria * Pogoń – Olimpia

15 kolejka (12-13 listopada): Olimpia – Omega * Victoria – Pogoń * Granica – Korona * Igros – Huczwa * Hetman – Łada * Olimpiakos – Graf * Włókniarz – Orkan * Tanew – Unia.