Bramka na sekundę przed końcem meczu, AZS AWF Biała Podlaska ograł lidera

Kibice AZS AWF nie mogli narzekać na brak emocji. Do Białej Podlaskiej przyjechał lider, który na koncie miał aż 17 zwycięstw i tylko jedną porażkę. Wrocławianie zeszli z boiska pokonani 27 stycznia w Mielcu, gdzie po zaciętej walce ulegli miejscowej Handball Stali 23:25.

Nie inaczej było w hali przy ul. Marusarza. Od początku mecz lidera z czwartym zespołem I ligi centralnej mógł się podobać kibicom obu drużyn. W pierwszej połowie to goście wypracowali kilka bramek zaliczki. Śląsk prowadził 6:5, 10:7 czy 13:11. W końcówce tej części gospodarze wyrównali na 14:14. Do bramki lidera trafili Filip Lewalski i Jakub Tarasiuk. Decydujące słowo należało do przyjezdnych, którzy jeszcze przed przerwą zdobyli 15 gola.

Przez prawie kwadrans gry po przerwie to goście mogli być zadowoleni, wygrywali: 18:15, 20:17, 22:20. W kolejnych minutach role się odwróciły i to grający ambitnie i bardzo dobre spotkanie gospodarze przejęli inicjatywę i prowadzenie: 24:22, 26:24, 29:27, 30:28.

Goście trafili na 30:29, a karę dwóch minut otrzymał Łukasz Kandora i bialczanie grali w osłabieniu. Kilka sekund przed końcem wyrównał Kamil Ramiączek. Akademicy szybko wznowili i na sekundę przed końcową syreną trafił Julian Reszczyński z prawego skrzydła - sensacja stała się faktem.

AZS AWF Biała Podlaska – Śląsk Wrocław Handball 31:30 (14:15)

AZS BP: Makowski, Kwiatkowski – Reszczyński 7, Tarasiuk 7, Lewalski 4, Grzenkowicz 2, Kozycz 2, Mazur 2, Wojnecki 2, Baranowski 1, Kandora 1, Warmijak 1, Wierzbicki 1, Wójcik 1, Antoniak. Kary: 14 minut.