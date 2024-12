Niespodzianka w Białej Podlaskiej. AZS AWF lepszy od Padwy Zamość

Euforia party. Półmetek "Podwala".

To był ostatni półmetek w tym roku w Fabryce Melanżu. Zorganizowano imprezę w starym stylu, którą połączono z Andrzejkami, a to oznacza jedno - największy półmetek sezonu! Pewnie każdy z Was oglądał jeden z najbardziej popularnych seriali – Euphoria! To właśnie ten film był inspiracją.