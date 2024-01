Padwa Zamość chce utrzymać pozycję wicelidera

Jak wybrać najlepszą karmę dla owczarka belgijskiego?

Owczarek belgijski to rasa znana z niekończącej się energii i wyjątkowej inteligencji. Charakteryzuje się lojalnością i zdolnością do szybkiego przyswajania nowych umiejętności. Jest to pies o atletycznej budowie, z proporcjonalnym, silnym ciałem i płynną linią grzbietu. Jego sierść, gęsta i lśniąca przybiera różne odcienie od jasnego piaskowego po ciemny brąz.