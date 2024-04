Padwa Zamość umocniła się na drugim miejscu, AZS AWF Biała Podlaska nie miał łatwo

Przed drugą turą. Jaczyńska z PO popiera Zwolaka, a Czarnek z PiS stawia na Wnuka

To już ostatni tydzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. Kandydaci na prezydenta Zamościa, którzy się w niej spotkają, intensyfikują działania, by przekonać do siebie wyborców.