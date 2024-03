AZS AWF Biała Podlaska z ważną wygraną w lidze

Bialczanie rozpoczęli znakomicie, w siódmej minucie prowadzili już 5:0. Dwukrotnie do bramki gości trafił Łukasz Kandora, raz Piotr Wójcik, Bartłomiej Mazur i Emil Kozycz. Goście szybko otrząsnęli się z tego ciosu i wyciągnęli wynik na 6:6. Do końca pierwszej odsłony zespoły próbowały wypracować przewagę. Zadanie to udało się miejscowym. W 19. minucie AZS AWF wygrywał 9:7, w 24. minucie - 12:9, zaś w 27. minucie - 14:10, po dwóch golach z rzędu Kozycza. Pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem akademików 17:14.

Po zmianie stron bialczanie utrzymywali kilkubramkową zaliczkę. AZS AWF wygrywał: 19:15, 21:17, 24:19, 25:20, 27:22. W 52. minucie Mateusz Grzenkowicz dał akademikom siedem bramek przewagi (30:23). Trzy minuty przed końcową syreną Bartłomiej Mazur trafił na 32:25. W końcówce gospodarze rzucili trzy bramki z rzędu ustanawiając wynik meczu na 35:27. Tym samym podopieczni trenera Marcina Stefańca zrewanżowali się Olimpii za przegarną w pierwszej rundzie (23:30).

AZS AWF Biała Podlaska - MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 35:27 (17:14)

AZS BP: Kwiatkowski 2, Adamiuk - Tarasiuk 7, Grzenkowicz 5, Kozycz 5, Mazur 5, Kandora 3, Wierzbicki 3, Antoniak 2, Reszczyński 2, Wójcik 1, Baranowski, Warmijak. Kary: 14 minut.