KPR Padwa Zamość we wtorek nadrobi ligowe zaległości

Zgodnie z terminarzem zespoły miały spotkać się w ostatni weekend stycznia (27-28 stycznia), w ramach pierwszej kolejki rundy rewanżowej. Na prośbę klubu z Kielc spotkanie zostało przełożone na 13 lutego. Ponieważ w ostatni weekend zamościanie pauzowali, zaś kielczanie swoje planowe spotkanie z Sandra Spa Pogonią Szczecin przełożyli na 11 maja, drużyny miały dodatkowy czas na przygotowania.

Zespół Zbigniewa Markuszewskiego czeka trudne zadanie. Mimo że SMS ZPRP I Kielce to beniaminek I ligi centralnej, to gra się z nim bardzo ciężko. Zamościanie przekonali się o tym w pierwszym spotkaniu we własnej hali. Wprawdzie Padwa zwyciężyła 36:31, ale wygrana nie przyszła łatwo. Dość powiedzieć, że dosyć długo to goście dyktowali warunki. Po pierwszej połowie wygrywali 17:14.

Mimo wszystko faworytem są szczypiorniści z Zamościa. Zajmujący przed weekendem drugą lokatę piłkarze trenera Markuszewskiego będą chcieli zrehabilitować się za przegraną u siebie w ostatniej kolejce z AZS AWF Biała Podlaska 23:27.