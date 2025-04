Dominika Więckowska (PGE MKS FunFloor): Nie chcemy mieć sobie już nic do zarzucenia

Jakie są pani uczucia po pokonaniu KGHM MKS Zagłębie Lubin?

– Nie ustrzegłyśmy się błędów, ale wykonałyśmy kawał dobrej roboty. W pierwszej połowie świetnie grałyśmy w obronie. W drugiej połowie było już trochę błędów, bo Zagłębie częściej dochodziło do pozycji rzutowych. Cały czas jednak miałyśmy to spotkanie pod kontrolą.

Mam wrażenie, że 25 minut pierwszej połowy było najlepszym momentem PGE MKS FunFloor w tym sezonie. Zgodzi się pani z tym stwierdzeniem?

– Mam nadzieję, że to było do tej pory najlepszym momentem. Najlepsze jeszcze przed nami, do zakończenia sezonu zostało 5 spotkań oraz Puchar Polski. Chcemy iść do przodu, ale będziemy robić to z głową. Mecz z Zagłębiem to tylko pojedyncze spotkanie. Ważne jest, żeby na każde spotkanie wychodzić z podobnym zaangażowanie. Wówczas będę spokojna o kolejne zwycięstwa.

Co panią tak nakręciło na mecz z Zagłębiem?

– Od dwóch tygodni nie grałyśmy spotkań, bo była przerwa reprezentacyjna. Wiedziałyśmy z kim zagramy, a ja czekałam niecierpliwie na to spotkanie i nakręcałam się na nie. Powiedzieliśmy sobie nawet z Joanną Andruszak, że nie chcemy, żeby po tym meczu było tak, że chciałybyśmy wyjść i zagrać te zawody raz jeszcze.

Jak się pan czuje grając tylko w defensywie?

– Rozmawiałam z trenerem o mojej roli i ona mi odpowiada. Co więcej, daje mnóstwo satysfakcji. Cieszę się z tego, jak zagrała w meczu z Zagłębiem w obronie, a dziewczyny w ataku dały też bardzo dużo.

Czy fakt, że KPR Gminy Kobierzyce stracił punkty w starciu z Energą Start Elbląg jest dla was ważny? Czy może jesteście już kompletnie skupione na walce o złoty medal?

– To srebro jest dla nas ważne, ale wiemy też, że mamy szanse na złoto. Niestety, ono już nie zależy tylko od nas. Stratą jednego punktu w Gnieźnie mocno sobie utrudniłyśmy walkę o złoto. Mamy jeszcze 5 meczów ligowych oraz Puchar Polski i chcemy zagrać w tych spotkaniach jak najlepiej. Może coś się jeszcze wydarzy w tych kolejkach, może nie, ale nie chcemy mieć sobie już nic do zarzucenia.

Z którym rywalem Zagłębie według pani może się jeszcze potknąć?

– Mam nadzieję, że z nami straci trzy. Reszta? Zobaczymy. Niech wszyscy wezmą po jednym. Je mi to totalnie obojętne. Jeżeli nikt już nie odbierze Zagłębiu punktów, a my wykonamy swoją robotę, to wtedy będziemy pluć sobie w brodę. Wiadomo będzie wówczas, że w Gnieźnie przegrałyśmy swoją szansę.

Grają z Energą Start Elbląg

W piątkowy wieczór zawodniczki PGE MKS FunFloor Lublin zmierzą się na wyjeździe z Energą Start Elbląg. Zawodniczki z północy Polski mają jeszcze cień szansy na wywalczenie brązowych medali mistrzostw kraju, bo do trzeciego w tabeli KPR Gminy Kobierzyce tracą 9 pkt. W ostatniej kolejce elblążanki były sprawczyniami gigantycznej sensacji, kiedy pokonały u siebie 31:25 popularne „Kobierki”. Mecz w Elblągu rozpocznie się o godz. 18 i będzie pokazywany przez platformę internetową Emocje.tv.