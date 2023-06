Karolina Osowska została włączona do kadry MKS FunFloor Lublin. Przykład dla młodzieży

Przykład dla młodzieży

– Karolina przez cały sezon prezentowała bardzo równą formę. Muszę pochwalić jej postawę. Zawsze można było na nią liczyć i była mocnym punktem naszego zespołu. W ciągu tego sezonu bardzo podniosła swój poziom sportowy. Mam nadzieję, że jej kariera będzie się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijać. To dla niej dobry moment na sportowy awans. Wierzę, że udźwignie ciężar gry na wyższym poziomie – chwali zawodniczkę trenerka MKS AZS UMCS Lublin, Małgorzata Rola.

– Ostatni sezon mogę uznać za bardzo udany w swoim wykonaniu. Zdecydowanie rozwinęłam się sportowo. Oczywiście zawsze może być lepiej i cieszę się, że będę miała szansę na to, by postawić kolejny krok. Na pewno czuję jednak niedosyt związany z piątym miejscem w lidze i czwartym w klasyfikacji akademickiej. Liczyłyśmy na nieco więcej. Znam nasze możliwości i wiem, że stać nas na większe osiągnięcia. Trzeba jednak powiedzieć, że mimo przeciwności, które nas spotkały, był to całkiem dobry sezon – mówi Karolina Osowska.

I przyznaje, że jest bardzo dumna, z faktu dołączenia do zespołu wicemistrzyń Polski. – Jeszcze kilka lat temu Weronika Gawlik była moim sportowym autorytetem i tylko mogłam oglądać jej sportowe dokonania. Teraz będę miała okazję, by z nią trenować, co naprawdę wiele dla mnie znaczy. To wielkie wyróżnienie. Czuję, że to dobry moment, by postawić sobie poprzeczkę wyżej. Jednocześnie sama możliwość szkolenia się wśród tak uznanych zawodniczek stanowi dla mnie wielką nobilitację – przekonuje Osowska.

W kadrze MKS FunFloor Lublin wciąż są Weronika Gawlik i Paulina Wdowiak. To właśnie one będą najwięcej przebywać na boisku w trakcie spotkań Superligi czy europejskich pucharów. Osowska będzie bramkarką numer trzy, zwłaszcza, że zwolniło się miejsce po Karolinie Sarneckiej, która została wypożyczona do Piotrcovii Piotrków Trybunalski. 20-letnia bramkarka najprawdopodobniej dalej będzie również otrzymywała sporo szans w drużynie rezerw,